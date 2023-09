Aurora Ramazzotti, la delusione difficile da superare: “Non lo accettavo”

Aurora Ramazzotti è una mamma felice, ma emerge un retroscena spiacevole riguardo al parto del piccolo Cesare. Ecco cosa ha raccontato.

Aurora Ramazzotti è una mamma felice e si sta godendo tantissimo la sua nuova avventura con Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha dato alla luce il primogenito e la sua gravidanza è stata molto lunga, la showgirl si è sfogata molto con i suoi follower, così come i giornali hanno parlato tantissimo della sua dolce attesa.

Oggi sono passati diversi mesi dalla nascita del piccolo Cesare, ma Aurora Ramazzotti parla spesso della sua maternità e delle sue sfide per affrontare quella che per lei era una prima volta. Non ha nascosto le sue paure dell’essere mamma e ha condiviso pure le sue gioie. Purtroppo ha anche affrontato gli haters, che le hanno rivolto diverse critiche, che lei ha saputo smorzare con ironia.

Aurora Ramazzotti e la delusione difficile da accettare

Dopo diversi mesi è emerso il retroscena sul parto di Aurora Ramazzotti. Già da subito la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti aveva svelato che si è trattato di un momento difficile, che nonostante la gioia, le ha procurato diversi momenti no. Oggi è mamma di Cesare, il primo figlio avuto con Goffredo Cerza, nato alla fine di marzo. Una gioia immensa per casa Hunziker, ma l’influencer ha anche svelato alcune cose su Instagram.

La Ramazzotti ha raccontato su Instagram di avere avuto una grande delusione al momento del parto. Questo l’ha fatta crollare, sperimentando una sorta di baby blues. La showgirl aveva programmato un parto naturale e si era preparata da diverse settimane per questo evento. Tuttavia, un imprevisto ha cambiato le cose e Aurora ha dovuto affrontare il taglio cesareo. L’influencer, ha descritto ciò come un momento di amarezza, perché non era pronta.

“È nato con taglio cesareo e dopo 20 minuti era nel mio petto”, racconta la 26enne. Un evento che l’ha fatta riflettere fino a darsi le colpe di non essere stata in grado di partorire in modo spontaneo. “Ci ho messo settimane per superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando le cose sono andare semplicemente così”, ha detto la showgirl ai suoi follower.