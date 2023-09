Cibi popolari che vanno evitati in questi casi: attenzione all’allarme dei medici

Ci sono dei cibi che in determinati casi andrebbero del tutto evitati. Scopri quali sono e come comportati per non compromettere la tua salute.

Mangiare in modo sano e bilanciato e tenendo sempre bene in mente eventuali carenze o problemi di salute è, senza alcun dubbio, il miglior modo per mantenersi in forma ed evitare peggioramenti o malattie.

Se si pensa ai cibi che si consumano tutti i giorni, ce ne sono, ad esempio, alcuni che sono considerati davvero dannosi per la salute e che pertanto andrebbero ridotti il più possibile, sopratutto in casi particolari. Sempre più medici, ad esempio, ne sconsigliano il consumo quando si ha il colesterolo alto e si è quindi più a rischio di andare incontro a problemi legati al cuore e non solo.

Ecco quali sono i cibi da evitare se hai il colesterolo alto o altre patologie

Quando si soffre di colesterolo alto è molto importante curare l’alimentazione sotto ogni aspetto. Per farlo si deve, prima di tutto, capire quali sono i cibi da evitare. I medici, a tal riguardo, sono più che fermi nella loro posizione, sostenendo che tra i cibi vietati ci sono tutte le carni lavorate e, ovviamente, gli insaccati, i condimenti molto grassi, i formaggi anch’essi particolarmente ricchi di grassi e tutti i prodotti confezionati che contengono ingredienti poco sani tra i quali rientrano i più amati da tutti come le creme spalmabili, le merendine, i biscotti, etc…

Cosa mangiare, quindi? Al loro posto si possono scegliere l’olio extra vergine d’oliva per condire, dei biscotti fatti in casa sempre con olio e torte casalinghe realizzate con ingredienti sani. Per il resto basta optare per carni e formaggi magri ed evitare gli zuccheri (che se non lo sai fanno alzare il colesterolo) per poter vivere meglio. E ciò vale anche se al colesterolo si aggiungono altri problemi come il diabete, il fegato grasso o la sindrome metabolica.

A dirla tutta, infatti, i cibi sopra elencati andrebbero ridotti al minimo anche se si gode di ottima salute. E questo perché si tratta di cibi che non sono per niente salutari e che a causa degli ingredienti che contengono possono danneggiare la salute. L’allarme dei medici andrebbe quindi considerato da tutti e, in aggiunta, si dovrebbe inserire anche un po’ di attività fisica ogni giorno. In questo modo i benefici aumenteranno e si potrà godere di una salute ancora migliore. E questo a prescindere dal punto di partenza.