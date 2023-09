Sabrina Ferilli, il siparietto comico con Maria de Filippi è virale: impossibile non ridere

Hype alle stelle per la nuova edizione di Tu si que vales, merito anche dell’ultimo siparietto tra Sabrina Ferilli e Maria de Filippi.

L’estate è giunta ormai al termine e le persone stanno lentamente tornando ai soliti ritmi della loro vita quotidiana. Buone notizie però per gli amanti della televisione italiana che hanno di fronte a sé una nuova entusiasmante stagione tutta da vivere.

Per quanto riguarda le reti Mediaset, il pubblico di tutto lo Stivale aveva già segnato in rosso sul calendario la data del 23 settembre. Giorno in cui è partita ufficialmente la nuova stagione di Tu si que vales.

Programma originario della Spagna che da qualche anno a questa parte sta avendo grandissimo successo anche dalle nostre parti. Merito dei concorrenti selezionati per il format ma anche di un cast, composto da conduttori e giuria, che nel tempo ha saputo rinnovarsi alla grande senza mai smarrire le proprie radici. Durante la stagione, il pubblico potrà continuare a seguire le esilaranti vicende di Sabrina Ferilli e Maria de Filippi.

Due personaggi dello spettacolo uniti non solo nello show ma anche nella vita visto che con gli anni hanno stretto una profonda amicizia. Questo loro speciale rapporto si vede poi durante le registrazioni e il risultato finale è veramente tutto da ridere. Proprio la showgirl romana ha recentemente pubblicato alcuni estratti del dietro le quinte che hanno già suscitato grande curiosità tra il pubblico.

Il video di Sabrina Ferilli: il siparietto con Maria de Filippi è tutto da ridere

Le registrazioni sono ormai finite da un po’ e gli spettatori sono interessati a vedere cosa succederà durante questa nuova edizione. Le indiscrezioni sono state tante ma ora è giusto che le chiacchiere lascino spazio ai fatti. Intanto la Ferilli ha utilizzato i propri social ufficiali per lanciare un altro teaser verso il proprio pubblico.

Siparietto divertente tra la starlet e la storica conduttrice che han già fatto ridere tutti. Lo sketch ha avuto luogo durante l’esibizione di un concorrente che è piaciuto alla De Filippi ma che, ad occhio e croce, è rimasta indifferente alla Ferilli. Anche se forse sarebbe più corretto dire che l’attrice si è un po’ annoiata durante la performance.

“Non si può seguire questa cosa, ha iniziato a parlare dieci minuti fa” ha detto la giurata alla presentatrice che, tuttavia, non ha battuto ciglio davanti alla lamentela della collega. La Ferilli, a quel punto, stizzita dal fatto di non essere ascoltata, ha rivolto all’amica un romanissimo “ao” e quest’ultima alla fine si è convinta a darle attenzione. Il video è già diventato virale.