Grandi paure e un’allerta rossa diramata per il maltempo in Emilia Romagna. Purtroppo le notizie dalla Regione non sembrano esaltanti, perché le conseguenze delle piogge paiono molto pesanti, soprattutto nella zona della provincia di Ravenna. Il fiume Lamone è infatti esondato, causando ben più di 250 evacuazioni nella sua zona.

Purtroppo c’è da registrare anche una vittima in questa ondata di maltempo in Emilia Romagna. Un uomo di più di 80 anni è infatti deceduto a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, durante la mattinata. L’uomo è tragicamente scomparso venendo travolto dalle acque di un altro fiume esondato, il Senio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe recato in bicicletta in una strada che però era stata chiusa a scopo precauzionale proprio per paura di esondazioni e sfortunatamente sarebbe morto annegato.

Problemi anche nel bolognese, a Forlì e a Cesena

Tantissimi, in generale, sono gli interventi che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare, addirittura più di 400 nell’arco di queste ore nella sola Emilia Romagna. Si sono verificati svariati allagameni per l’esondazione del fiume Lamone ma, in generale, le forti precipitazioni hanno portato disagio anche nella provincia di Bologna e nell’area interna della città. Per esempio, è stata chiusa un’arteria d’accesso al centro molto importante proprio a causa di un’altra esondazione, quella del canale sotterraneo Ravone. Ovviamente ci sono state pesanti ripercussioni a livello di traffico.

Anche la zona di Forlì e Cesena purtroppo “vanta” decine e decine di disagi. Frane, smottamenti e allagamenti sono stati all’ordine del giorno. Così come pure le evacuazioni, provocate appunto da diverse frane. Sarà necessario nelle prossime ore intervenire su svariate strade e linee elettriche per ripristinarle a dovere. In generale quindi l’Emilia Romagna è inginocchiata a causa del maltempo e sta vivendo una situazione molto complicata. Anche la circolazione dei treni ha subito degli stop e dei ritardi pesantissimi, come preventivabile.