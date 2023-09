George Clooney, la rivelazione della moglie Amal lascia tutti senza parole: è successo proprio in Italia

George Clooney è sempre impeccabile con il suo stile inconfondibile. Insieme alla moglie Amal è tornato in Italia, ecco quello che è successo: senza parole

Il 62enne attore americano, George Clooney, ha scritto pagine indimenticabile per il cinema internazionale. Spesso vola in Italia per ammirare da vicino tutte le bellezze del nostro Paese: negli ultimi giorni è stato così protagonista insieme alla moglie Amal, ecco la rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Un legame speciale con l’Italia per il celebre attore americano, George Clooney. In passato è stato legato sentimentalmente anche alla diva dello spettacolo Elisabetta Canalis. Ora nelle ultime ore è stata diffusa la notizia della possibile messa in vendita della sua villa al lago di Como, acquistata nel 2010 come buen retiro dell’attore, pagata ben dieci milioni di euro. Secondo le varie indiscrezioni, la villa dovrebbe essere acquistata sulla base di 100 milioni di euro.

George Clooney, la moglie Amal ha svelato tutto: la verità

Lo stesso attore ha pensato a mettere in vendita la sua stupenda villa a causa dell’eccessiva presenza di paparazzi. Potrebbero così vivere in maniera più riservata pensando a trasferirsi definitivamente nella dimora presente alla Provenza di Domaine du Canadel.

Come svelato dal settimanale NuovoTv, George Clooney insieme alla moglie Amal ha vissuto giornate indimenticabili nella cornice avvincente di Venezia. Nessuna Mostra del Cinema, che non c’è stata a causa dello sciopero degli attori di Hollywood, ma i due sono volati all’Isola di San Giorgio: qui ha ricevuto uno dei Diane von Furstenberg Awards. Così l’avvocatessa di origine libanesi ha voluto ringraziare il marito: “George, tu come Venezia, sai togliermi il fiato”. Una serata autentica dedicata ai diritti umani: i due si innamorano ogni volta della bellezza della città di Venezia.

Lo stesso celebre attore americano ha rivelato di essere davvero orgoglioso della moglie Amal con la coppia sempre molto legata a questo posto. I due si sono sposati proprio lì il 29 settembre 2014: sono voluti tornare all’Aman dove hanno ballato per la prima volta da marito e moglie. La donna è molto legata al marito con una dichiarazione d’amore davanti a tutti i presenti: “Come sapete è una star emergente”, ha rivelato sorridente strappando a tutti una risata. Un rapporto d’amore che prosegue a gonfie vele tornando in Italia appena è possibile per rispondere ai numerosi impegni personali.