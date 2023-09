Aumentare tanto il seno senza chirurgia: cibi, trucchi ed esercizi che ti rendono sexy subito

Sono poche le donne che sanno che è possibile aumentare il proprio seno senza chirurgia. Il segreto risiede in cibi, trucchi ed esercizi.

La chirurgia estetica per molti dovrebbe essere solamente la soluzione estrema, visto che anche per l’aumento del proprio seno esistono dei trucchi naturali che vi sorprenderanno. Infatti potreste ricorrere semplicemente in cibi, trucchi ed esercizi in grado di lasciarvi a bocca aperta. Andiamo quindi a vedere come fare.

Sono tantissime le donne che desiderano avere un seno grande, una caratteristica che è ricercata fin dall’antichità quando averlo era segno di grande prosperità. Inoltre per anni nei film, in televisioni e pubblicità è stato promosso un ideale di bellezza che ha influenzato le percezioni individuali. Fortunatamente però negli ultimi anni la campagna legata al body positive ha permesso a sempre più persone di accettarsi per ciò che sono, senza ricercare costantemente un ideale di bellezza assoluto.

Per coloro che però proprio non riescono a sopportare il loro seno piccolo esistono comunque dei trucchi per aumentare naturalmente le proprie proporzioni. Ad oggi tutte le donne col seno piccolo erano convinti che esistessero solamente tre metodi efficaci vale a dire la chirurgia estetica, la carta igienica nel reggiseno ed infine la più dolorosa vale a dire la rassegnazione. Oggi però siamo pronti a dare a tutti una speranza, visto che esistono dei metodi naturali per far aumentare il seno e li andremo a scoprire uno per uno.

Aumentare il seno senza chirurgia: cibi trucchi ed esercizi che ti stupiranno

Un aumento del seno potrebbe arrivare anche dalla semplice alimentazione, visto che esistono dei cibi che sono in grado di far aumentare il petto di una taglia in appena un mese. Infatti tra i rimedi naturali c’è anche l’assunzione di alcuni alimenti che contengono fitoestrogeni, vale a dire delle molecole che agiscono come gli estrogeni e sono in grado addirittura di riempire il reggiseno. Tra gli alimenti che ne contengono parecchi troviamo finocchio, latte, soia e tanti altri prodotti naturali.

Basta quindi mangiare i cibi giusti per favorire un miglioramento del decolleté. Un altro aiuto fondamentale potrebbe avvenire dallo Sport in grado di dare maggior tonicità al vostro corpo. Bisogna quindi fare degli esercizi mirati per pettorali e spalle in grado di donare più vigore al vostro corpo.

Allenarsi bene in palestra può essere fondamentale per l’aumento del peso, come anche il mantenere una buona postura vi potrebbe dare una mano a migliorare le vostre curve. Grazie a questi semplici trucchi potrete quindi evitare pericolose operazioni chirurgiche, aumentando il vostro seno in maniera naturale.