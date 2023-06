Elisabetta Canalis stupisce tutti. Ecco come passa le serate più belle

La conosciamo come una vera e propria diva. Per questo forse la foto che vi mostriamo oggi vi sorprenderà: ma quanta bellezza in uno scatto!

Che Elisabetta Canalis sia una vera e propria diva, non è in dubbio. Lo è da molti anni ormai. Del resto, stiamo parlando di una delle donne più belle dello spettacolo. E, forse, anche proprio per questo vi sorprenderà scoprire come passa le sue serate più belle: la foto che non mente pubblicata sui social network.

Oggi Elisabetta Canalis ha 43 anni. Ma, non solo è ancora oggi, una delle donne italiane più belle del mondo dello spettacolo. A distanza di diversi lustri, continua a essere, probabilmente, la velina più famosa della storia di “Striscia la notizia”. Deve, infatti, la propria fama esattamente a quel ruolo nell’ambito del tg satirico ideato da Antonio Ricci ormai oltre 35 anni fa.

Velina mora, ovviamente. Forma con la bionda Maddalena Corvaglia una delle coppie più affiatate. Purtroppo, negli ultimi mesi, abbiamo appreso della fine della bellissima e intensa amicizia tra le due, per motivi fin qui ignoti.

Dopo la fine dell’esperienza a “Striscia”, comunque, Elisabetta Canalis continua in maniera molto proficua il proprio percorso in televisione. La troviamo, infatti, in diverse edizioni di una delle trasmissioni più seguite dagli sportivi: “Controcampo”, condotta da Sandro Piccinini. In quegli anni, peraltro, forma una delle coppie più glamour d’Italia con l’allora bomber dell’Inter e della nazionale italiana, Bobo Vieri.

Elisabetta Canalis: le serate più belle

Non è l’unica relazione molto famosa della nostra Elisabetta che, per anni, è stata legata a George Clooney, attore tra i più affermati al mondo e sex symbol desiderato dalle donne di tutto il pianeta. Quello, per lei, è un assaggio di America. Già, perché da anni Elisabetta Canalis è molto più assente dalla televisione italiana, perché si è trasferita negli Stati Uniti. In particolare a Los Angeles, California.

Questo per via della sua unione con il celebre chirurgo italo-americano, Brian Perri. Una relazione che, come abbiamo appreso, è finita negli ultimi mesi. Ma Elisabetta non ha smesso di vivere negli Stati Uniti. Con Perri, infatti, ha avuto una bellissima bimba, Skyler Eve. Ed è proprio legato alla piccola il concetto di serata da incorniciare per la nostra Elisabetta.

“Le serate più belle” scrive infatti a commento di una foto pubblicata su Instagram. Uno scatto che raccoglie oltre 23mila like, perché la nostra Elisabetta si mostra al cinema (ovviamente negli States) con la piccola. Popcorn, come da tradizione e bellissime ore insieme. Cosa hanno visto al cinema? Che domande! Ovviamente, “La Sirenetta”!