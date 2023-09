I segnali inconfutabili che prova qualcosa per te in più dell’amicizia

Se hai notato questi segnali allora vuol dire che tra di voi c’è qualcosa in più della semplice amicizia: non ci sono dubbi!

Anche tu da qualche tempo a questa parte hai notato che fra te e il tuo amico di sempre sembra esserci qualcosa di più di una semplice amicizia? Allora stai bene attento a questi segnali inequivocabili. Se ti pare di riconoscere almeno uno di questi dettagli non ci sono dubbi: è pazzo di te!

Ascolta ciò che stiamo per dirti, di sicuro d’ora in poi comincerai a guardare il vostro rapporto con occhi diversi. Non è certo la prima volta che fra due amici cominci a sbocciare un sentimento più forte destinato a culminare in una splendida storia d’amore.

Attenzione a questi segnali: la vostra non è una semplice amicizia

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo, spesso capita che una semplice amicizia con il passare del tempo possa evolversi in qualcosa di più. Quello che fino a poco fa era un compagno di scherzi e di avventure all’improvviso può cominciare a guardarci con occhi diversi.

Ecco, se hai notato anche tu questi segnali allora non ci sono più dubbi: è pazzo di te! Non perdiamo, quindi, altro tempo e scopriamo quali sono i dettagli a cui è bene prestare attenzione in questi casi:

ti cerca di continuo al telefono: se ha iniziato a mandarti più messaggi del solito e a telefonarti in continuazione allora potrebbe significare che sta crescendo l’interesse fra voi. In particolare, se ti cerca per dei motivi futili è decisamente cotto;

se ha iniziato a mandarti più messaggi del solito e a telefonarti in continuazione allora potrebbe significare che sta crescendo l’interesse fra voi. In particolare, se ti cerca per dei motivi futili è decisamente cotto; si ricorda delle piccole cose: gli hai raccontato di un film o di una mostra che volevi andare a vedere e lui si è presentato con i biglietti? Ebbene, si tratta di un chiaro segnale che è molto attento a ciò che dici e si sforza di ricordare anche i più piccoli dettagli che ti riguardano;

gli hai raccontato di un film o di una mostra che volevi andare a vedere e lui si è presentato con i biglietti? Ebbene, si tratta di un chiaro segnale che è molto attento a ciò che dici e si sforza di ricordare anche i più piccoli dettagli che ti riguardano; fa scenate di gelosia: la gelosia di solito va di pari passo con l’amore e la passione. Non stiamo parlando di una forma tossica di gelosia, ma di quel pizzico di pepe in più nei rapporti;

la gelosia di solito va di pari passo con l’amore e la passione. Non stiamo parlando di una forma tossica di gelosia, ma di quel pizzico di pepe in più nei rapporti; parla di altre donne davanti a te: lo fa per farti ingelosire e per sondare i suoi sentimenti nei suoi confronti. Attenzione però ad usare questa tattica perché potrebbe generare incomprensioni;

lo fa per farti ingelosire e per sondare i suoi sentimenti nei suoi confronti. Attenzione però ad usare questa tattica perché potrebbe generare incomprensioni; ti sostiene nelle piccole cose: è facile essere presente ad eventi eclatanti come lauree e compleanni. Diverso è il discorso se una persona ha cominciato a supportarti in quelli che potrebbero sembrare progetti insignificanti che però hanno per te un grande valore;

è facile essere presente ad eventi eclatanti come lauree e compleanni. Diverso è il discorso se una persona ha cominciato a supportarti in quelli che potrebbero sembrare progetti insignificanti che però hanno per te un grande valore; non evita i discorsi profondi: se ti dimostra di essere pronto ad affrontare discorsi di un certo spessore molto probabilmente è perché vuole conquistarti;

se ti dimostra di essere pronto ad affrontare discorsi di un certo spessore molto probabilmente è perché vuole conquistarti; non fa l’eroe: non compie gesti smisurati solo per attirare la tua attenzione, ma ti sta vicino nella quotidianità;

non compie gesti smisurati solo per attirare la tua attenzione, ma ti sta vicino nella quotidianità; fa piani per il futuro includendo anche te: questo chiaramente è il più forte dei segnali. Se sta facendo progetti a lungo termine di cui fai parte anche tu vuol dire che vuole che la vostra amicizia si trasformi in un rapporto più solido e duraturo.

Ebbene, se hai notato buona parte di questi segnali allora non ci sono dubbi: è nato un amore!