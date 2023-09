Quanto costa il passaggio di proprietà auto tra padre e figlio? La verità sugli importi aggiornati

Sono stati aggiornati gli importi relativi ai passaggi di proprietà. Cerchiamo di svelare, quindi, quanto costa la consegna del mezzo da padre a figlio

Nel nostro paese, nella maggior parte dei casi, ci sono delle famiglie in cui ognuno possiede il proprio mezzo di trasporto. Non sempre, però, i più giovani di casa riescono ad acquistarne uno con i propri risparmi, dato che spesso sono studenti e i genitori pensano di poter occuparsi di tali spese.

Quando i figli sono in età adolescenziale si trovano a guidare o auto adatte legalmente agli anni del soggetto, oppure dei motorini di piccola cilindrata. Una volta che i ragazzi divengono maggiorenni, però, sono soliti ad acquisire la patente, per poi poter guidare le automobili dei genitori.

Quando un padre, però, decide di regalare il proprio veicolo al figlio, o di venderglielo, allora ci sono delle spese da affrontare, di cui la prima è relativa al passaggio di proprietà. Di recente, sono stati aggiornati i prezzi di questa operazione e riguardano anche la suddetta casistica. Cerchiamo di andare a svelarli concentrandoci principalmente su quelli riguardanti la consegna del mezzo di padre in figlio.

Un’operazione obbligatoria

Ogni persona che è solita utilizzare qualsivoglia mezzo di trasporto deve intestarlo a se stessa, così che vi siano tutte le coperture legali e assicurative del caso. Ciò implica l’obbligo di effettuare il passaggio di proprietà, anche se si può comunque guidare l’auto di un parente ma, in certi casi, andrebbe comunicato alle autorità competenti in materia.

Per effettuare il passaggio di proprietà è necessario presentare una documentazione adeguata al PRA, Pubblico Registro Automobilistico. Carta d’identità dell’acquirente e marca da bollo da 16 euro possono essere consegnati direttamente all’ufficio della motorizzazione, ma anche al Comune o ad una delegazione ACI, che preparerà due moduli da compilare.

Ci sono dei costi fissi e dei costi variabili per poter effettuare il passaggio di proprietà ma, in genere, l’importo totale di tali spese parte da una base che si aggira intorno ai 236 euro. Questo costo, in genere, varia in base alla potenza del veicolo che viene acquisito.

Per poter risparmiare, di solito, si opta per effettuare le pratiche in totale autonomia, ossia senza rivolgersi alle agenzie che si occupano di consulenza automobilistica. Dal 2020 esiste il documento unico, il quale è un certificato che contiene la certificazione di proprietà del veicolo, che viene rilasciata dall’Aci, e il libretto di circolazione, emesso da parte della Motorizzazione civile.