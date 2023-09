Polizza assicurativa auto: attenzione a questi 20 siti segnalati dall’IVASS

La fiducia nei servizi assicurativi online è essenziale, ma l’IVASS ha recentemente identificato 20 siti web sospetti. Scopri di più qui.

La fiducia nelle polizze assicurative online è un aspetto cruciale per molti italiani. La convenienza di alcune offerte può, tuttavia, nascondere trappole per gli ignari acquirenti. Recenti segnalazioni dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) hanno messo in evidenza la presenza di 20 siti web sospetti che dovrebbero essere evitati a tutti i costi. Di seguito, riportiamo la lista completa dei siti irregolari resa pubblica da IVASS.

L’IVASS, istituzione incaricata di monitorare l’industria assicurativa italiana, ha recentemente portato alla luce alcune attività sospette che coinvolgono i servizi assicurativi online. Questo organismo di vigilanza ha individuato ben 20 piattaforme web che, secondo le sue indagini, stanno offrendo polizze assicurative in maniera irregolare. In altre parole, chi ha sottoscritto una polizza tramite questi siti potrebbe non godere di una copertura assicurativa autentica, creando così un serio rischio per coloro che credevano di essere protetti.

La digitalizzazione ha sicuramente reso più accessibili i servizi finanziari e assicurativi, ma, come in ogni aspetto della vita online, è imperativo che i consumatori siano informati e cauti. L’IVASS enfatizza che prima di impegnarsi in una polizza assicurativa, specialmente se si tratta di polizze temporanee offerte online o attraverso contatti telefonici (anche su WhatsApp), è di fondamentale importanza verificare la legittimità dell’offerta.

Per fare ciò, l’IVASS consiglia di consultare l’elenco degli intermediari autorizzati disponibile sul loro sito web. Una verifica cruciale riguarda anche i metodi di pagamento: transazioni effettuate tramite carte di credito prepagate o ricaricabili o pagamenti a entità non registrate negli appositi albi sono da considerarsi irregolari.

Quando si sceglie di affidarsi a un intermediario online per le proprie assicurazioni, è fondamentale che il sito web o il profilo social includa le seguenti informazioni: Dettagli dell’intermediario: Nome, indirizzo della sede, recapiti telefonici e altre informazioni di contatto; Registrazione e supervisione: L’intermediario deve fornire il proprio numero di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e dichiarare di essere sotto la supervisione dell’IVASS; Intermediari dell’Unione Europea: Se l’intermediario proviene da un altro paese dell’Unione Europea, è necessario che il sito web fornisca dettagli sul numero di registrazione nel loro paese d’origine e sull’autorità di vigilanza corrispondente.

Ecco i siti irregolari segnalati dall’IVASS

Qualsiasi piattaforma che non fornisce queste informazioni essenziali potrebbe non essere conforme alle regolamentazioni sulle intermediazioni assicurative, mettendo così a rischio l’acquirente di stipulare una polizza non autentica. Di seguito, l’elenco dei 20 siti irregolari segnalati dall’IVASS.

Agenziamameli.it; Assiblu.it; Assibononia.it; Assicura-semplice-org; Assicura24h.com; Assimarket.eu; Assicuratierinnova.net; Assicurazioneeconomiche.it; Assicurazionireal.eu; Asssifast.com; Bertiassicura.it; Bromiagenzia.com; Chiodinisrl.it; Italianaassicurazione.it; Kilometroperkilometro.com; Minoziassicurazioni.eu; Primasasassicurati.it; Primasassicurati.com; Primatiassicura.com;

In caso di dubbi o incertezze, è possibile rivolgersi all’IVASS per ottenere ulteriori informazioni attraverso il loro Contact Center dedicato ai consumatori, accessibile al numero verde 800 486661. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, per assistere i cittadini nell’effettuare scelte informate e sicure nel campo delle assicurazioni online.