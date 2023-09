Se lasci l’auto parcheggiata così smetti subito! Ecco la cosa da NON fare mai

L’auto non va mai lasciata parcheggiata in questo modo, ecco la cosa da non fare in nessun caso: controlla sempre e non commettere l’errore.

L’automobile è un mezzo indispensabile per molti cittadini, ma spesso (oltre ad avere una manutenzione costosa e diverse spese tra bollo e assicurazione) trovare il parcheggio nelle grandi città italiane è un’impresa ardua che porta via tantissimo tempo durante la giornata.

Sebbene ci sia carenza di parcheggio in alcuni luoghi specifici, questo non ci può autorizzare a parcheggiare in sosta vietata, sulle strisce pedonali, sul parcheggio dei disabili e in altre zone dove si rischiano delle sanzioni; oltre a fare attenzione a dove parcheggiare, è bene controllare poi come lo si fa.

Se sei solito lasciare la tua auto in questo modo quando vai al supermercato, ad accompagnare a scuola i bambini oppure a lavoro, non farlo più perché può essere molto dannoso; ecco la cosa assolutamente da evitare e a cui si deve prestare attenzione prima di chiudere la macchina.

Quando parcheggi la tua automobile NON fare assolutamente questa cosa

Molto spesso, per la fretta o per semplice disattenzione, può capitare magari di non far caso alla posizione delle ruote della nostra automobile parcheggiata. In realtà, però, è un dettaglio che non va trascurato, specialmente quando parcheggiamo in strada o in luoghi comunque pubblici, che non siano di nostra esclusiva proprietà e utilizzo come possono essere box o garage.

Le ruote salvo casi eccezionali, vanno dunque tenute dritte oppure leggermente rivolte verso il lato del marciapiede, per evitare che qualora un veicolo in movimento colpisca la nostra automobile (anche più esposta ai pericoli se le ruote sono rivolte verso la strada) i danni siano amplificati. È sempre bene quindi controllare una volta scesi dalla vettura, per evitare guai peggiori in futuro.

Oltre ad una questione di sicurezza per la propria automobile, lasciare le ruote girate verso la strada può causare problemi a pedoni e altri veicoli che circolano vicino la nostra macchina, causando di fatto un impedimento in più. Per diverse ragioni, dunque, questo dettaglio non va assolutamente trascurato: da oggi in poi guarda sempre in che posizione lasci le ruote della tua macchina dopo averla parcheggiata! Una piccola accortezza che, col tempo, può risparmiare guai.