Stupefacente quello che puoi vedere in Turchia oltre a Istanbul e tanti siti Patrimonio UNESCO

Chi viaggia per il Mondo a volte può cercare posti curiosi e poco frequentati dal turismo di massa. Ci sono anche coloro che cercano siti di archeologia industriale. Scopriamo in particolare cosa si trova di curioso in Turchia, Paese ricco di attrazioni e storia.

Tanti Paesi del Mediterraneo hanno una millenaria storia testimoniata da siti archeologici, castelli, edifici e monumenti di interesse mondiale.

Se ad esempio pensiamo alla Turchia potremmo avere l’imbarazzo della scelta su cosa visitare durante una vacanza.

Davvero stupefacente quello che puoi vedere in Turchia

Magari molti pensano alla Grande Moschea di Santa Sofia o alla chiesa di San Salvatore, museo che presto diventerà anch’esso moschea.

Sono impedibili anche il Museo del mosaico Zeugma e un tour in alcuni siti UNESCO. Tra tanti pensiamo a posti di interesse archeologico come Pergamo, Troia, Efeso o Pammukkale e Hierapolis per sorgenti termali millenarie.

La cultura in Turchia si esprime pure con feste e tradizioni. Ricordiamo la celebre danza dei Dervisci Rotanti, il Festival di Mesir Macunu e varie forme di espressione teatrale. Inoltre è noto anche in Italia ormai il tipico caffè turco preparato con maestria.

Si aggiunge a questa offerta turistica anche quella legata allo svago e al relax. La spiaggia di Patara, di Ölüdeniz o İztuzu accolgono i bagnanti in contesti naturali mozzafiato. Sono inoltre presenti nel Paese vari campi da golf.

Una curiosità

Stupefacente quello che puoi vedere in Turchia, quindi. Tra le strutture dove dormire ad esempio ci sarebbe l’Archeo Hostel a partire da 50 euro a notte a Istanbul. Un altro ben valutato dagli ospiti sarebbe Romance Istanbul Hotel con prezzi attorno a 180 euro a notte. Tra i vari piatti tipici ricordiamo Börek, Kebab, le zuppe e il Baklava.

In una zona del territorio turco ci sarebbe qualcosa di meno noto e meno bello da vedere. Nel 2019 fu inaugurato un parco divertimenti a tema. In origine chiamato Ankapark, prese poi il nome di Wonderland Eurasia divenendo uno dei più grandi in Europa. Con 17 montagne russe e tanti altri tipi di attrazioni attirò molti visitatori. Purtroppo solo un anno dopo il parco fu chiuso. Oltre a probabili carenze strutturali ed elevati costi di gestione si pensa che la pandemia Covid 19 abbia influito sulla scelta. Adesso presso Ankara resterebbero dinosauri abbattuti, giochi rotti e sporcizia. Da fonti recenti si evince che sarebbe in progetto un intervento per far tornare la zona un’area verde ad uso dei cittadini.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Si rimanda ai siti ufficiali per conoscere dettagli sui documenti necessari per i viaggio e per le sistemazioni e i prezzi nelle strutture indicate)