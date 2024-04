Gita fuori porta o un weekend sulla via Emilia: terme e altro per relax e cultura

Decidere cosa fare quando si ha del tempo libero può essere difficile. Possiamo abbandonarci su un divano oppure svolgere alcune attività. Approfittiamo delle belle giornate per visitare dei posti sulla via Emilia. Troveremo terme e molto altro.

Spesso nomi di città, di regioni e di strade nascondono origini interessanti. Ad esempio è ciò che lega l’Emilia Romagna ai fasti di Roma. In quel territorio erano presenti i Galli e fu conquistato dai Romani a partire dal III sec. a.C. La necessità di un agevole collegamento tra diverse parti del territorio sotto la dominazione romana rese necessarie delle solide vie. Tra queste fu costruita la via Emilia, che prese il nome dal console Marco Emilio Lepido, per collegare Piacenza a Rimini. Attualmente per via Emilia si intende la strada statale 9 che va da Rimini fino a San Donato Milanese. Delle antiche strade romane rimangono molti resti evidenti così anche della via Emilia in varie zone che attraversava. Lungo quell’antica strada sorsero nei secoli posti tuttora abitati e meta di turisti.

Idee per una gita fuori porta o un weekend sulla via Emilia

Per trascorrere delle giornate rilassanti molti scelgono di andare alle terme. Lungo la via Emilia ci sarebbero quelle di Castel San Pietro. Oltre a massaggi e fanghi offrirebbero altri trattamenti specifici per diverse esigenze. Si possono raggiungere le terme di Castel San Pietro in auto, percorrendo l’A4 oppure in treno e in autobus.

Poco distante da Forlimpopoli, altro comune sulla via Emilia, troviamo Fratta Terme di Bertinoro. Qui nel parco si svolgono molte manifestazioni. Il piccolo centro è noto anche per una sagra gastronomica dedicata alle fragole che si tiene di solito a maggio.

Un’incantevole città vicino Ravenna

Nessun interesse per le terme? Tra diverse altre località dove andare per una bella gita fuori porta o un weekend sulla via Emilia ci sarebbe Faenza. La cittadina in provincia di Ravenna, città famosa per i mosaici, racchiude bellezze di epoca medievale e rinascimentale. Faenza è soprattutto legata all’arte della ceramica. Sono presenti infatti molte botteghe artigianali e un evento da non perdere tra fine agosto e settembre è Argillà Italia. Si tratta di una mostra mercato molto attesa riguardante la ceramica.

Ricordiamo inoltre che in questa località del ravennate si organizza ogni anno il Niballo, il palio di Faenza. Solitamente l’evento si svolge nel mese di giugno. Per finire segnaliamo delle interessanti iniziative. Si tratta di tour guidati in vari comuni in provincia di Ravenna con incluse degustazioni. A Faenza dovrebbe svolgersi il 27 aprile 2024. Maggiori informazioni sul sito stradadellaromagna.it.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo)