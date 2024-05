Noleggio di auto usate: le città italiane che incidono di più sul settore

Il noleggio delle auto è divenuta una soluzione sempre più amata dagli italiani e dal pubblico internazionale. Indipendentemente che si tratti di veicoli usati oppure nuovi poco importa, in alcune città italiane vi è una prevalenza maggiore rispetto ad altre.

Andando avanti nella lettura vedremo quali sono le città che incidono maggiormente sul mercato del noleggio di auto usate.

Città di Italia invase da auto a noleggio: dove trovarle?

Il noleggio delle auto usate (ma anche di quelle nuova) è diventato un fenomeno che ha preso sempre più piede in tutto il territorio. Ci sono alcune città che però sembrano essere più attente alla mobilità condivisa, alcune di queste sono: Milano, Roma e Torino.

Nelle grandi città italiane (da Milano a Roma, da Torino a realtà più piccole come Roma), è possibile sfruttare soluzioni più innovative come il car sharing oppure sottoscrivendo un contratto di affitto di un’auto per un lungo periodo (ma anche breve).

Il car sharing va forte (senza ombra di dubbio) in città come Milano, Roma e Torino. Più un capoluogo è internazionalizzato e multietnico, maggiore è la possibilità che i cittadini utilizzino dei servizi come la mobilità condivisa.

Questa soluzione si rivela utile per permettere a chi ne ha bisogno di poter guidare un’auto pur non possedendola e per evitare di dover affrontare ingenti somme di denaro per la sua gestione periodica (o per rimediare ad eventuali imprevisti).

Incentivi e minor spese

Ogni contratto legato al car sharing e al noleggio a lungo termine implica dei vantaggi fiscali, personali ed economici non indifferenti. È per questo che alcune città di Italia (come Roma e Milano) promuovono la mobilità condivisa a favore dei cittadini.

Utilizzare dei veicoli affittati o in condivisione con altri consumatori, implica arrecare un minor danno ambientale e guidare dei veicoli più ecologici (come le soluzioni ibride e completamente elettriche).

Chi guida un’auto affittata può godere di incentivi molto allettanti: dall’accesso gratuito nelle ZTL al parcheggio “free” sulle strisce blu.

I contratti di noleggio – anche quelli di auto usate – garantiscono l’inclusione di servizi pur pagando una rata mensile fissa e costante definita “all inclusive”. Nello specifico parliamo dell’assicurazione RCA, della manutenzione (ordinaria e straordinaria), dell’IPT, del soccorso stradale e della messa in strada.

Risparmio economico

Noleggiare un veicolo usato ma mantenendo le stesse condizioni di un mezzo nuovo, garantisce un risparmio economico maggiore. Naturalmente – a parte le differenze tecniche – affidandosi a delle società di autonoleggio è possibile pagare meno ma avere tutte le garanzie del caso.

Naturalmente le società di autonoleggio assicurano di offrire flotte di veicoli usati che sono in condizioni pari al nuovo. Pertanto, a parte le condizioni del veicolo, il resto risulta praticamente irrilevante.

Ciò che cambia per l’utente è principalmente il prezzo, che è notevolmente inferiore rispetto a quello delle auto nuove, e la disponibilità della flotta, che potrebbe essere più limitata. Questa soluzione è ideale per chi desidera accedere alla mobilità senza spendere troppo, beneficiando comunque dei vantaggi del noleggio a lungo termine.

A differenza dell’acquisto di un’auto usata, noleggiandola si può contare sulla garanzia offerta dalla società di autonoleggio. In caso di guasti, rotture o imprevisti, è possibile – nella maggior parte dei casi – ottenere un veicolo sostitutivo fino alla risoluzione del problema.

Burocrazia azzerata

Un altro principale vantaggio è l’azzeramento della burocrazia. È possibile beneficiare della delega completa alle società di autonoleggio, che penseranno a tutto: dalla sottoscrizione della polizza RCA (a loro spese) fino alla gestione e controlli periodici del veicolo.

Questo implica un grande vantaggio nei confronti degli automobilisti che dovranno preoccuparsi soltanto di guidare la vettura in affitto (sia che si tratti di car sharing sia che sia una locazione a lungo termine).

Un altro vantaggio da non sottovalutare riguarda la possibilità di non pagare sanzioni legate alle scadenze. Infatti è sempre la società di autonoleggio a pensare alla burocrazia.

Le uniche spese a carico di chi prende in affitto le vetture a lungo termine sono il bollo auto (con esenzione in caso di mezzo elettrico) e il rifornimento. Naturalmente questi costi potranno essere gestiti e saputi anticipatamente così da poter prevedere una propria spesa massima per l’intera durata del contratto.

La potenzialità del noleggio a lungo termine (e car sharing incluso) sta proprio nel prevedere interamente i costi da affrontare (senza brutte sorprese e imprevisti) e lasciare che sia la società di autonoleggio a gestire – come già detto – sia la burocrazia che la gestione periodica del veicolo.