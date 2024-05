Vuoi spendere 1 euro per il Gratta e Vinci giusto? Ecco quello che ti offre più possibilità di vincere. Nessuno lo batte

Il Gratta e Vinci piace a milioni di persone. Che, ogni giorno, provano a sfidare la fortuna sperando di azzeccare il tagliando giusto. Non è facile, perché le probabilità di vincita non sono molto alte. Eppure, ci sono Gratta e Vinci che, più di altri, vi danno più chance. Come questo che costa solo 1 euro.

Difficile resistere alla tentazione di comprarsi un Gratta e Vinci quando si è al bar e lui ti guarda, dietro il cassiere. Tanto da rinunciare, il più delle volte, al resto, per cercare la fortuna con la lotteria istantanea. Spesso, si confida nell’intuizione del momento, sperando che sia quella giusta.

Il più delle volte, però, non si vince, perché lo Stato, di certo, ha calcolato tutto per non rimetterci. Ecco perché bisogna sempre vigilare di non cadere nella ludopatia. Malattia pericolosa che ha rovinato la vita a tante persone. Insomma, giocare può andare bene se fatto nel modo giusto, senza che diventi una ossessione. Fatta la doverosa premessa, sapete che esistono Gratta e Vinci che offrono maggiori probabilità di vittoria? Anche se costano uguali ad altri.

Vuoi spendere 1 euro per il Gratta e Vinci giusto? Dovresti provare con questo, il migliore come chance

Ad esempio, abbiamo visto, di recente, quale Gratta e Vinci da 3 euro offra, ai giocatori, le più alte probabilità di vittoria. Ebbene, accade per ogni categoria di prezzo. Ognuna di loro ha un particolare Gratta e Vinci che è migliore dei suoi pari prezzo. Non tutti lo sanno, pensando, giustamente, che se costano uguale, avranno le stesse chance. Non è così, come vedremo anche per questa particolare categoria che sono i Gratta e Vinci da 1 euro. Vediamoli nel dettaglio.

Non tutti i Gratta e Vinci da 1 euro hanno le stesse possibilità di vincita. Ecco quali sono per ognuno

Vuoi spendere 1 euro per il Gratta e Vinci giusto? Al momento, in commercio, ne trovate 3, anche se non tutti i tabaccai li hanno a disposizione. Il primo è Monetine Fortunate, che ha una delle probabilità più sfavorevoli per chi lo compra, ovvero 1 biglietto ogni 10,20 è vincente premi superiori al costo della giocata. Dai 3 euro in su, per capirsi.

Il secondo Gratta e Vinci da 1 euro è New Sette e Mezzo che è leggermente migliore, con 1 biglietto ogni 10,10 vincente premi, però, dai 2 euro in su. Infine, Buon 2023 è il migliore in assoluto, tra quelli da 1 euro, visto che la sua probabilità di vincere, da 2 euro in su, è di 1 biglietto ogni 8,82.