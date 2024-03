Vuoi scoprire il fantastico mondo dei fumetti e del cosplay? Ecco i prossimi eventi in Italia

I primi contatti con il mondo della fantasia si hanno da piccoli, si sa. Mamma, papà o altre persone care inventano storie o le leggono e i bambini apprendono nuove parole. Fantasticano pure e ricreano nella mente luoghi strani popolati da eroi immaginari. La passione per il fantastico continua in molti individui anche da adulti. Per gli appassionati ci sono degli eventi a cui partecipare. Eccone alcuni.

Le parole servono per conoscere e descrivere, per far sorridere, emozionare, istruire e comandare azioni. Sono innumerevoli le funzioni. Le ascoltiamo e le leggiamo per esempio sui libri di studio ma anche su quelli di svago. Una forma di letteratura ormai presa sempre più sul serio sarebbe la graphic novel. L’uso di immagini, vignette, fumetti per raccontare storie e anche rendere più agevole lo studio, è ormai noto e apprezzato. Se dal mondo cartaceo si passa poi alla pellicola, abbiamo cartoni animati e anche film.

Segna queste date se vuoi scoprire il fantastico mondo dei fumetti e del cosplay

In soffitta o in garage molti forse hanno collezioni di Tex, Topolino, TNT, Diabolik, o Dylan Dog. Magari collezionano pure film della serie Star Trek o Star Wars ecc. Per gli appassionati di albi retro o moderni o per semplici curiosi si organizzano annualmente delle vere e proprie feste legate ai comics. Chi ha guardato i telefilm di The Big Bang Theory sa quanto siano partecipati questi eventi. Si svolgono soprattutto negli Stati Uniti d’America e in Giappone. Anche in Italia abbiamo dei festival molto belli, il più famoso sarebbe Lucca Comics. Quest’anno dovrebbe iniziare a fine ottobre. E prima? A Cerea, vicino Verona, il 9 e il 10 marzo 2024 nell’Area EXP si dovrebbe tenere il Cerea Comics&Games. Si potranno incontrare autori famosi, doppiatori, provare giochi di ruolo, videogames e partecipare a delle gare. Negli stessi giorni si terrà La villa del mistero, in Veneto a Montegrotto Terme. Questo sarà un evento dedicato ai cosplayers appassionati in particolare di thriller e fantasy.

Fiere a Voghera e a Roma

Il Ranch Comix si svolgerà invece a Voghera il 17 marzo. Oltre ai fumetti protagonista sarà la cultura comics coreana e giapponese. Ci saranno anche combattimenti con la spada laser, esposizione di modellini, concerti e molto altro. Sempre il 17 marzo ci sarà un contest dedicato ai cosplayers a Roma in un centro commerciale del Tiburtino. Il Romics, infine, ancora a Roma, si svolgerà dal 3 al 7 aprile 2024. Quindi, se vuoi scoprire il fantastico mondo dei fumetti e del cosplay o sei già un affezionato ci sono molte fiere durante l’anno a cui partecipare.