Ecco cosa accade al tuo cellulare quando entri da Mc Donald, ma non in tutti

Succede da Mc Donald: non stiamo parlando del lancio di un nuovo panino, ma di quello che accade ai nostri cellulari, e la novità sta facendo il giro del web.

Il colosso del fast food non conosce sostanzialmente crisi. Nei ristoranti Mc Donald possiamo trovare tanti panini e menù gustosi, anche se sappiamo che non sono propriamente “salutari”. Ma l’azienda sa rinnovarsi e offre ai suoi clienti esperienze di tipo diverso.

Recentemente, ad esempio, sono nati i primi Mc Donald completamente automatizzati, dove sono “i robot” a consegnare l’ordine. Per il momento sono ancora dei cuochi umani che preparano le golosità tipiche del fast food, ma chissà che un giorno non vengano sostituiti da androidi anche loro. Dunque la catena strizza l’occhio alla tecnologia e di recente ha introdotto una novità interessantissima, anche se non in tutti i ristoranti. Ecco di cosa si tratta.

Se vai da Mc Donald fai un salto anche in bagno, ecco la sorpresa che ti aspetta

Si chiama Wosh ma non è il nome di un nuovo panino, bensì uno strumento che si trova nei bagni super moderni di alcuni ristoranti Mc Donald.

Siamo in Giappone, dove il colosso del fast food ha installato un particolare e nuovo dispositivo: il Wosh, per l’appunto, che ha già riscosso ampio successo. Si tratta di un sistema che sicuramente aumenta l’igiene e può salvaguardare la salute pubblica. Questo è integrato nei lavandini ed è una fessura in cui il cliente, mentre si lava le mani, può inserire il cellulare. Non è un modo per non bagnarlo, ma un dispositivo che provvede a disinfettarlo.

Lo smartphone viene irradiato da raggi ultravioletti che in pochi secondi, circa una trentina, rimuovono il 99,99% dello sporco e dei batteri. Sappiamo che i nostri amici cellulari sono oggetti purtroppo anche molto sporchi ed è probabilmente per questo che l’idea geniale sta riscuotendo ampio successo. In rete si vedono già i primi video di un utente che inserisce il suo smartphone nella fessura e segue le istruzioni. Il telefono viene irradiato dalla luce blu e dopo poco esce pulito e sanificato.

Considerando che il cellulare viene appoggiato su ogni tipo di superficie e poi portato vicino alla bocca per fare le chiamate, diventa comprensibile come il Wosh sia uno strumento davvero utile. La speranza è che le installazioni siano effettuate anche in altri ristoranti e magari nel nostro Paese. La medesima tecnologia, comunque, potrebbe essere adottata da tantissime altre realtà.