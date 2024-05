Quali sono i numeri più fortunati sulla ruota di Roma? Puntare su questi potrebbe essere la mossa vincente per vincere al Lotto

Il Lotto è uno di quei giochi che appassionano gli italiani. Difficile che, almeno una volta nella vita, uno non abbia provato a giocarsi un ambo o altro. Magari, dopo un sogno rivelatore. Ci sono numeri che, più di altri, vengono sorteggiati e questi sono quelli più frequenti a Roma.

Vi è mai capitato di svegliarvi, al mattino, impressionati dal fatto che un parente defunto vi sia venuto in sogno? Magari, cercando di ricordarvi se, per caso, vi abbia suggerito qualche numero. Da giocarvi, magari, al Lotto, su una o tutte le ruote, sperando di vincere qualche centinaio di euro.

Non tutti, ovviamente, aspettano le “soffiate” dall’aldilà. Ci sono giocatori che, ogni concorso, puntano al Lotto, magari la stessa sequenza di numeri. A volte, basta 1 euro per provare a vincere qualche banconota preziosa per arrivare a fine mese. Sempre stando attenti a non cadere nella ludopatia che è malattia pericolosa, sulla quale bisogna vigilare sempre. Tante persone, infatti, si sono rovinate anche con il Lotto e il SuperEnalotto, giocandosi cifre sempre più alte. Magari, per rifarsi di perdite che, invece, diventavano sempre più alte.

Quali sono i numeri più fortunati sulla ruota di Roma? Se escono spesso non sarà un caso

Insomma, non ci stancheremo mai di sottolineare che giocare, di per sé, non è sbagliato, purché fatto con la giusta misura. Una volta ogni tanto, ci sta. Se diventasse un’abitudine o un’ossessione dovremmo subito andare da uno specialista, prima che diventi ludopatia.

Anche perché anche per il Lotto, conta solo la fortuna. Nessuno ha la sfera magica o la logica per predire i numeri vincenti. Le probabilità, di ogni numero, sono le stesse di uscire. Diverso è il discorso per il Gratta e Vinci, dove ci sono tagliandi che offrono maggiori probabilità di vincere.

Ecco i numeri che vengono sorteggiati più degli altri sulla ruota di Roma. Li hai mai giocati?

Eppure, nelle varie ruote, ci sono numeri che, rispetto ad altri, vengono sorteggiati più spesso. Ad esempio, quali sono i numeri più fortunati sulla ruota di Roma? Perché, se è vero che la fortuna conta, magari potrebbe non essere un caso che premi sempre questi numeri.

Allora, vediamoli. A partire dall’86, che, nella ruota di Roma, è quello più sorteggiato in assoluto. Escono spesso anche l’85 e il 14, che potrebbero formare, con l’86, un terno sul quale puntare. Volendo, sono da prendere in considerazione, sempre su Roma, il 68, l’87 e il 16, anche loro spesso estratti.