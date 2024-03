Vuoi conoscere il cappellaio di star come Zucchero o imparare a cucinare piatti locali? Ecco come fare

In vacanza di solito si esplorano posti belli al mare o in montagna e ci si rilassa magari al sole. Si assaggia anche la cucina tipica. Per fare qualcosa di insolito in Italia si possono fare delle esperienze particolari. Eccone alcune.

Tra le parole che solleticano la fantasia e sollevano l’umore ci sono quelle legate al tempo libero. Vacanze, ferie, ponti, Natale, Pasqua, feste nazionali e così via sono attesi da molti. Per avere pochi intoppi meglio pianificare in tempo i giorni di svago. Bisogna a volte anche prenotare aerei, treni o le cabine delle navi da crociera. Se però abbiamo pochi giorni a disposizione potremmo fare delle esperienze insolite da raccontare agli amici. Scopriamo di che si tratta.

Dove andare se vuoi conoscere il cappellaio di star come Zucchero

In Italia sta avendo sempre più successo un tipo di vacanza esperienziale semplice ma indimenticabile. Si tratta in genere di incontrare guide locali non solo per girare i posti turistici. Queste persone possono illustrarci aneddoti particolari e anche insegnarci qualcosa di nuovo, a volte. Tra le tante belle città italiane da visitare ad esempio ci sarebbe Ferrara. Potremmo approfittarne per incontrare una persona famosa, il cappellaio delle star. Qui vive e lavora Roberto Lucchi, artigiano ma anche designer che crea soprattutto cappelli. Avrebbero indossato le sue creazioni anche l’attore Johnny Depp e il cantante Zucchero. Chi volesse incontrarlo potrebbe comprare un’esperienza sul sito di Ciceroexperience.com. Lucchi informerà al momento della prenotazione sul materiale da reperire per fare un cappello originale. Dopo un pranzo con lui a Ferrara gustando piatti tipici ci si sposterà nel laboratorio. Qui Roberto Lucchi ci guiderà per fare un bel copricapo personalizzato. Il costo di questa proposta sarebbe di 95 euro.

Proviamo a fare una gustosa ricetta campana in vacanza

Probabilmente la Costiera Amalfitana è tra i luoghi italiani più famosi nel Mondo. Andarci in estate, godere del mare, del sole e del buon cibo è il sogno di molti. Per fare qualcosa di diverso Experienceamalficoast.com offrirebbe varie soluzioni. Tra le tante troviamo la Classe di mozzarella e gnocchi con degustazione enogastronomica. Il costo sarebbe di 85 euro. Nel programma ci sono la visita a delle cantine locali, la spiegazione dei metodi di produzione e la degustazione dei vini. Si apprenderà pure l’arte casearia e come si fanno le mozzarelle. Ci si potrà infine mettere alla prova preparando sia gli gnocchi che il condimento. Alla fine si potrà mangiare un bel piatto di gnocchi alla sorrentina accompagnato con del vino. Concluderanno l’esperienza un dolce e un limoncello tipico locale. Vuoi conoscere il cappellaio di star come Zucchero, apprendere i segreti di un piatto gustoso o altro? Si possono prenotare queste esperienze insolite e indimenticabili grazie a vari siti.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare condizioni, disponibilità e prezzi presso i siti ufficiali)