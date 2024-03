3 oggetti a basso costo per dare un fascino country chic elegante ed antico a casa nostra

Impreziosire casa con pochi euro. È l’aspirazione di tutti, tanto più per quanti comprendono che avere una casa viva è un prezioso elemento per la serenità. Non si tratta solo di far ingelosire i nostri ospiti.

Un ambiente verde ed elegante è un elemento importante della vita. La fantasia e la capacità di unire elementi sono una grande dote nella vita, e che ci possono far risparmiare un sacco di soldi mantenendo standard e obiettivi elevati. Basta aprire credenza e cantina per trovare3 oggetti a basso costo per dare un fascino unico ai nostri ambienti come fossimo in un agriturismo alla moda.

Mai buttare ciò che può ancora raccontarci ancora qualcosa

Tutti abbiamo una bilancia dei nostri nonni a casa, e se anche non la abbiamo possiamo reperirla per pochi euro presso qualsiasi mercatino dell’usato della zona. Non importa che sia funzionante, o che il tempo abbia scalfito la sua vernice. Ciò che conta è che abbia i due classici piatti su cui poggiare due piantine da interno. Il fascino dato dal tempo, anzi, è la componente principale di una delle tendenze più eleganti dello stile cosiddetto country chic. Non solo, rappresenta un impiego mirabile del concetto di riutilizzo, tanto più per esemplari che non avrebbero destino se non il macero. Con gusto e semplicità possiamo dare un significato tutto nuovo ad un angolo della nostra casa.

La natura trionfa in primavera, tanto più per portare armonia e serenità nei luoghi chiusi. Negli ultimi anni la moda travolgente dei terrarium ha invaso gli scaffali di supermercati e negozi specializzati. Ma per prepararci all’invasione di luce e colori, e per far respirare gli ambienti, non c’è bisogno di spendere soldi senza motivo. Decorare vecchi barattoli di vetro, di quelli usati per le confetture o le conserve, è esercizio semplice e divertente. Terra, bulbi, cesti di rametti, e magari qualche uovo decorativo per il tema della Pasqua. L’importante però è ricordarsi di aggiungere uno strato sottile di ghiaia e compost al di sotto dell’acqua, visto che il ristagno dell’acqua rischierebbe di far marcire i fiori.

3 oggetti a basso costo per dare un fascino unico ai nostri ambienti

Ceramiche rustiche e mestoli ed attrezzi di legno antichi ed usati sono elementi spesso caduti in disuso. È un grande peccato, perché riescono a rinvigorire cucine o credenze, interni o esterni. Non si tratta solo di decorazione, ma anche di narrazione. Hanno un valore antropologico e culturale, fanno risplendere la nostra casa con il fascino del country chic di una volta. Basta porli in bella vista, appesi a muri interni od esterni. Se ci facciamo caso, anche molti agriturismi e case coloniche ne sono dotate. Ed il risultato è irresistibile.