Viaggiare, scoprire nuovi luoghi e culture è quello che emoziona quando si va alla scoperta del Mondo. Si esce dalla propria comfort zone e si ha la possibilità di scoprire cose incredibili, come essere in un altro pianeta.

Viaggiare è bello e piace ad una gran fetta di popolazione. Che sia andare a visitare un borgo caratteristico a 40 km da casa, fare un weekend in montagna o al mare, prendere l’areo per visitare una città d’arte o andare all’altro capo del mondo, la sensazione di curiosità e scoperta resta impressa nella mente. Ciò che rende meravigliosa l’esperienza del viaggio è la sensazione di fuga, ovvero dall’uscire dalla propria monotonia per andare alla scoperta di qualcosa di nuovo.

Le mete preferite dai viaggiatori

Molte economie del Mondo si fondano sul turismo. L’Italia stessa è tra le principali mete turistiche preferite nel Mondo grazie alla sua ricchezza culturale, i monumenti e il cibo. Sul podio, tuttavia, si trovano altri tre stati: Francia, Spagna e Stati Uniti. La loro terra è densa di monumenti, storia e folklore tutto da scoprire. Addirittura, quando si mette piede in uno dei loro Stati, sembra di essere in tutt’altro pianeta. Ovviamente si sta parlando delle Hawaii, un arcipelago vulcanico collocato in mezzo all’Oceano Pacifico Settentrionale e divenuto il cinquantesimo e ultimo Stato federale degli USA nel 1959.

Fa parte degli Stati Uniti, ma quando ci metti piede sembra di essere su un altro pianeta

Le Hawaii sono un territorio ricco di storia, tradizioni e paesaggi mozzafiato, rendendolo uno dei luoghi più suggestivi da visitare. Ogni cosa o evento all’interno dell’arcipelago delle Hawaii prende un suo significato profondo: dalle danze tipiche, alle feste, dal tipico saluto (aloha), i piatti tipici e la sua lingua. Una cultura dalla profonda connessione spirituale, tanto che ad ogni mese si festeggia qualcosa legato alla cultura, allo sport, alla tradizione o alla religione.

Per esempio, a gennaio si festeggia il Ka Molokai Makahiki Festival per ringraziare l’abbondanza del raccolto, a febbraio il Capodanno cinese e Cherry Blossom Festival, a marzo si celebra l’Honolulu Festival per festeggiare il rapporto tra le isole e l’area del Pacifico. Le manifestazioni sono tantissime come le peculiarità che caratterizzano questo arcipelago in mezzo all’oceano, ricco di luoghi che sembrano di un altro mondo ma che aspettano solo di essere scoperti.