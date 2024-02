TikTok è una delle piattaforme social più utilizzate al Mondo, tant’è vero che vengono visti circa 170 milioni di video al minuto. L’obiettivo di chi pubblica contenuti su TikTok è solo uno: diventare virali, per emergere dal marasma, ed essere rilevante, anche se solo per poco tempo. Ma come si fa a produrre video virali? Perché quasi tutti i video che pubblichiamo si bloccano a 200, massimo 400 visualizzazioni?

Vuoi aumentare le visualizzazioni dei tuoi video su TikTok? Usa questo strumento per intercettare i trends

TikTok ha letteralmente rivoluzionato il modo in cui i contenuti vengono creati, condivisi e consumati, anche senza connessione internet. Con oltre un miliardo di utenti attivi in tutto il mondo, questa piattaforma ha dato vita a nuove forme di espressione artistica e ha aperto le porte a creatori di ogni genere, offrendo infinite possibilità di connessione, intrattenimento e apprendimento. Il suo impatto sul mondo della musica, della moda, del cibo, ma anche della cultura, è innegabile.

Le principali sfide dei creatori di contenuti

Ogni giorno, milioni di persone caricano video su TikTok nella speranza di diventare il prossimo grande successo. Il desiderio è quello accrescere il numero di visualizzazioni, di follower e di interazioni, ma molti si scontrano con una realtà frustrante: nonostante gli sforzi, i risultati spesso non riflettono le aspettative.

Questo scoglio è comunemente attribuito alla difficoltà di identificare e cavalcare l’onda giusta dei trend, elemento cruciale per guadagnare visibilità. Ma esiste realmente un modo per intercettare i trends su TikTok e ottenere molto seguito? La soluzione a questo dilemma potrebbe essere più accessibile di quanto si pensi.

Vuoi aumentare le visualizzazioni dei tuoi video su TikTok? Sfrutta il TikTok Creative Center

Uno degli strumenti meno conosciuti dai creator, ma che può essere fonte di grande ispirazione per i video, è il “TikTok Creative Center”.

Il TikTok Creative Center è una risorsa online, offerta da TikTok stessa, che fornisce insight, tendenze, e ispirazione per i creatori di contenuti sulla piattaforma. Questo strumento è progettato per aiutare i creators a capire meglio quali tipi di contenuti stanno guadagnando popolarità, quali sono le ultime tendenze musicali, gli hashtag di tendenza, e molto altro ancora. E offre anche dati e analisi che possono aiutare ad ottimizzare i contenuti, così da ottenere un maggior coinvolgimento e per raggiungere un pubblico più ampio.

Quindi, se vuoi aumentare le visualizzazioni dei tuoi video su TikTok, o trovare la grande hit musicale da incorporare nei tuoi video, o gli hashtag più in tendenza, con il Creative Center puoi quasi andare a colpo sicuro. Oltre a questo, ricordati però che ci sono altri aspetti da considerare. Ad esempio, cerca di pubblicare contenuti regolarmente, perché TikTok favorisce gli account che pubblicano contenuti con una certa frequenza. Inoltre, cerca di creare contenuti sempre originali, di buona qualità e che siano, soprattutto, rilevanti per la tua audience.