Mbappé Real Madrid finalmente sposi: ecco quanto guadagnerà il fuoriclasse francese

Era nell’aria da tempo. Un tormentone che tornava puntualmente ogni estate, ma che, alla fine, vedrà la sua conclusione nel luglio 2024. Kylian Mbappé, probabilmente il miglior calciatore del mondo attualmente, lascerà il Paris Saint Germain per accasarsi al tanto agognato Real Madrid.

L’anno scorso, per rimanere sotto la Torre Eiffel, si dice fosse stato addirittura necessario l’intervento del Presidente della Repubblica francese Macron. Tuttavia, il prolungamento di contratto fu di un solo anno. Presumibilmente il classe 1998 aveva già deciso di coronare il suo sogno, ovvero giocare per il club più prestigioso del mondo.

Mbappé e il Real Madrid

Un corteggiamento iniziato nell’aprile del 2020 in pieno periodo Covid. Tutti i campionati erano fermi e forse, un’operazione di quel genere, a livello economico, in quel periodo, non poteva essere realizzata.

Da quel momento, però, e per le successive tre estati, si è sempre pensato che il futuro di Kylian, prima o poi, sarebbe stato blanco. Il club parigino, forte della sua robustezza economica, grazie alla proprietà di Al Khelaifi, ha sempre risposto innalzando gli emolumenti del calciatore. Mbappé è diventato uno dei giocatori più pagati del panorama internazionale, ma tutto questo non gli bastava. Voleva il Real per associare al suo nome quello del club più prestigioso di tutti. Quello in cui ha militato anche il suo idolo Zinedine Zidane.

Le cifre di Mbappé al Real

Paradossalmente, però, arriverà a Madrid proprio in un periodo di “austerity”. Mettiamo tra virgolette questa parola, perché è paradossale usarla con un club che fattura più di 800 milioni di euro all’anno. Eppure, nella prossima stagione, lo stipendio di Mbappé non dovrebbe superare i 20 milioni di euro netti. Non molto superiore rispetto ad altri top player del Real come Modric, Alaba o Kroos, che, peraltro, ha il contratto in scadenza a giugno.

Di conseguenza, visto che il tedesco probabilmente non rinnoverà, il peso del suo contratto verrà rilevato, con qualche milione di differenza in più, proprio da Mbappé. Certo, in Spagna sono convinti che ci sarà una discreta somma di bonus a rendimento che potranno andare a elevare l’emolumento percepito dal francese. Anche la cifra che il Real verserà a Mbappé alla firma sarà inferiore a quella che avrebbe potuto percepire nelle stagioni passate. Stiamo parlando di 100 milioni di euro netti, che verranno poi distribuiti sui 5 anni di contratto.

Facendo la somma complessiva, il contratto di Kylian dovrebbe aggirarsi tra i 40 e i 50 milioni annui, comprensivo di tutti i bonus. Niente male davvero. Tuttavia, per il Real, sembra strano a dirsi, si è ridotto abbastanza sensibilmente l’ingaggio. Infatti, attualmente, percepisce dal Paris Saint Germain uno stipendio che si aggira intorno ai 70 milioni, composto da varie voci. Insomma, la volontà di vestirsi di bianco vale pure un sacrificio, che il francese pagherà volentieri pur di indossare la maglia più iconica della storia del calcio.