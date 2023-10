Se non vuoi piangere, non leggere questo libro: ti tocca l’anima|è diventato virale su TikTok

Su Tik Tok diventano virali non solo balletti ma anche i libri: uno in particolare ha conquistato tutti per i temi toccati. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Grazie a Tik Tok ognuno di noi può creare un contenuto che in poco tempo può diventare virale. Sempre più utenti stanno sfruttando questo social network per accrescere il proprio business. I tik toker infatti non sono solo influencer ma anche imprenditori che utilizzano in modo intelligente la piattaforma per aumentare i propri guadagni.

Un libro che fa piangere, scopri qual è – Intellettualedissidente.it

Ne sono un esempio quelli che stanno aprendo diversi locali e ristoranti in giro per le città d’Italia solo mettendo video dei panini o dei piatti che preparano.

Ma su Tik Tok è possibile trovare di tutto: da chi mette pellicole al cellulare a chi imita personaggi vip con facce buffe e divertenti. Un altro trend è quello che vede creare coreografie di balletti su canzoni famose facendole diventare tra le più ascoltate del momento. Sul social network, amato dai giovanissimi, finiscono anche i libri che acquistano popolarità grazie al passaparola in rete. Le case editrici non stanno a guardare e cercano di sfruttare questo mezzo che riesce a raggiungere tantissime persone.

Il libro virale su Tik Tok

C’è infatti una sezione, i libri #BookTok che spiega questo fenomeno. I libri chiacchierati sui social permettono di scalare le classifiche e riescono anche a ridare popolarità ad autori pubblicati anni fa. Esistono anche i book influencers (Instabookers, BookTokers ) persone con molto seguito e autorevolezza che sono in grado di convincere gli altri a iniziare una nuova lettura.

Ma spesso a diventare virali sono contenuti pubblicati da semplici utenti in modo spontaneo che riescono a toccare il cuore di tutti. Ora un libro è diventato virale grazie ai social. A mostrarlo ai suoi follower è l’utente @chiaraconlasuonno che spiega come abbia versato diverse lacrime dopo averlo letto.

Il titolo del romanzo è ‘Tre’ di Valérie Perrin, già autrice di ‘Cambiare l’acqua ai Fiori’. Il libro affronta due archi temporali quello del 1986 e del 2017. Adrien, Étienne e Nina sono tre amici che si conoscono in quinta elementare. Si fanno una promessa: quella di lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi e non separarsi mai. Ma cosa è successo nel presente? Tutto parte dalle indagini di un giornalista Virginie che indaga su un’automobile ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti.

Come spiegato dalla Tiktokker il libro mostra cosa è accaduto a quei tre ragazzini nel corso degli anni per arrivare ad un presente disilluso e che porta con sé diversi segreti. I pianti sono assicurati.