TikTok, il trucco per usarlo anche in volo e senza internet: una svolta per gli utenti

Le più importanti funzioni di TikTok sono una svolta per gli utenti: c’è anche un trucco per usarlo offline, senza bisogno di internet.

Come tutti i big, dividerà pure. Ma come tutti i big, spacca. TikTok ha saputo navigare a vele spiegate nel Mare Magnum dei social, conquistando più di un miliardo di utenti attivi (un dato che continua a salire constantemente) grazie sì alle condivisioni, ma soprattutto a funzioni e trucchi.

Un social dove la parola “innovativo” è di casa e fa rima baciata con “innovativo”, una piattaforma dove spunta sempre qualche funzione che si trasforma in scorciatoia o trucco, che migliora quotidianamente l’esperienza social, portando un account a un livello successivo. Una delle caratteristiche più distintive di TikTok è la capacità dei creator di produrre video in risposta a determinati commenti. In realtà, diversi utenti del social governativo cinese hanno ampliato la propria base di fan in base a video unici, su richiesta del loro pubblico.

TikTok senza internet: pochi tap (o clic) e il gioco è fatto, sia se sei un noob o un pro

Il concept di TikTok è il format che va per la maggiore: un concentrato di emozioni figlio di video breve, infinite clip – quelle divertenti ed educative – in un tempo piccolo. Le uniche cose che impedivano a TikTok di fornire un’eccellente esperienza di binge-watching erano le interruzioni pubblicitarie e la mancanza di accesso offline. Già, erano. Ora è possibile utilizzare Tiktok senza internet.

Sì, offline, senza bisogno di connessione. Anche quando sei in aereo, per esempio. Capita spesso di imbatterci in video emozionante, divertente o che un utente vorrebbe condividere con qualcun altro, oppure semplicemente archiviarlo per riguardarlo in futuro, quando ne ha voglia. Ebbene sì, si può fare.

Ci sono due metodi, uno è fondamentalmente per i pro, gli smanettoni, i pischelli che col cellulare trovano sempre un modo alternativo per arrivare a dama, utilizzando dell’app di parti terze. Snaptik.app per esempio, uno strumento utile per qualsiasi dispositivo (Android, iOS, Windows o Mac) che può tornare utile a scaricare un video di TikTok preferito per visualizzarlo successivamente offline. Solo un esempio, ce ne sono infinite di app, come StreamFab Video Downloader (funzionalità sofisticate ma semplice interfaccia utente) sia nella sua versione standard (free) sia in quella pro (a pagamento).

Ma i noob, i principianti, il popolino che vuole semplicemente guardarsi un video in aereo dove se vuoi la connessione, la devi pagare e utilizzarla in determinati momenti? Tranquilli: su TikTok si può fare in poche mosse. Apri l’app di TikTok, tap (o clic) sulle tre barrette, quindi vai su impostazioni e privacy, scrolla fino a che non trovi video offline, selezionalo, è qui che si possono scaricare fino a due ore ininterrotti di TikTok da guardare tranquillamente anche quando non hai connessione. Facile, no?