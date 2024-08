Stiamo progettando un viaggio a Los Angeles ma non sappiamo come vivere la vita notturna? Ecco alcuni consigli molto preziosi per non perdersi il divertimento.

Los Angeles non dorme mai e offre una vita notturna vivace e variegata, capace di soddisfare ogni gusto. Quindi, in un viaggio nella Città degli Angeli non può di certo mancare questo aspetto. Ecco 5 cose da fare assolutamente per vivere al meglio la vita notturna a Los Angeles e per vivere la città a 360°.

Vita notturna a Los Angeles: 5 cose da fare assolutamente

Sicuramente, il cuore pulsante della cosiddetta “nightlife” di Los Angeles è Hollywood e i suoi club iconici in cui la protagonista è la musica. Ci sono celebrità come DJ, ospiti illustri e il tutto si protrae fino all’alba. Posti come Avalon, Sound o The Highlight Room sono assolutamente da visitare se siete amanti del ballo e della movida notturna.

Per chi cerca qualcosa di più tranquillo, invece, ci sono i rooftop bar di LA celebri per gli aperitivi al tramonto e per la vista panoramica su tutta la città. Non manca, ovviamente, la musica dal vivo. Musica live anche al Troubadour a West Hollywood, locale storico in cui hanno iniziato la loro carriera star del calibro di Joni Mitchell e Elton John. Ancora oggi ci sono band e artisti sia emergenti che affermati che si esibiscono.

Cocktail e serate culturali

Oltre a questo, potete considerare un locale retrò, stile anni ’20, il No Vacancy. Qui ci sono i cocktail che fanno da protagonisti in un’atmosfera vintage e molto suggestiva. Infine, non possiamo non consigliarvi il Walt Disney Concert Hall che offre eventi e concerti in un’atmosfera assolutamente tranquilla ed elegante.

Los Angeles ha una vita notturna eclettica e dinamica. In base ai gusti personali si possono trovare diverse cose da fare da soli o in compagnia per vivere la città in tutte le sue sfaccettature.