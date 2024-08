Lavanda presa al vivaio: ecco che cosa bisogna fare subito

Non hai resistito e hai preso una lavanda al vivaio? Bene, ecco che cosa devi fare subito per far star bene la tua nuova pianta.

Non c’è dubbio che la lavanda sia una delle piante più ricercate e apprezzate. Il suo aspetto meraviglioso, il suo colore delicato e il suo intenso profumo fanno facilmente innamorare le persone. Infatti, esistono altri prodotti a base di lavanda come le creme, l’olio essenziale, i profumatori perché tutti vogliono avere questa armoniosa fragranza in casa. Se anche tu non hai resistito e hai voluto prendere una pianta di lavanda al vivaio, ecco alcune cose che devi sapere e che devi mettere in atto subito per non farla soffrire. Qui di seguito alcuni suggerimenti per far stare sempre in salute la nuova arrivata.

Lavanda presa al vivaio: cosa fare subito

La lavanda è una pianta che appartiene alla famiglia delle Lamiaceae. È annuale o perenne ed è facilissimo riconoscerla perché ha un’inflorescenza a spiga di colore lilla. Presente nel bacino del Mediterraneo, può estendersi in altezza anche per un metro e mezzo. Se hai acquistato la pianta per averla nel tuo giardino, la prima cosa da fare quando sei tornato a casa è quella di metterla nel posto giusto. Questo deve essere al sole. Questa pianta ama follemente la luce diretta del sole e le serve per prosperare.

Attenzione, però, a non esagerare. Anche lei non sopporta troppo la troppa umidità. Quindi, nelle giornate afose di piena estate è meglio farle ricevere una luce indiretta nella parte centrale del giorno. Inoltre, bisogna non farle mancare aria e acqua. Il terriccio deve essere sempre un po’ umido. Quando le temperature sono “normali”, allora va bene lasciarla in pieno sole.

Per una fioritura meravigliosa segui questi consigli

La lavanda fiorisce d’estate, ma ci sono dei modi e delle cure per prolungarne la fioritura. Innanzitutto, è molto importante usare il fertilizzante adatto per dare sempre nutrimento alle radici. Poi, bisogna tagliare i fiori secchi per indirizzare le energie vitali verso i nuovi germogli. Infine, ecco un trucco molto utile. Se porti a casa la pianta d’estate e noti che ci sono già delle parti secche, toglile. Non importa se l’estate non è tempo di potatura, è un’azione necessaria per il suo bene.

Una lavanda presa al vivaio ha bisogno di un po’ di tempo per adattarsi al nuovo ambiente, ma con un po’ di attenzione e di pazienza, soddisfacendo le sue necessità si può avere una pianta meravigliosa.