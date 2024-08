Quanto costa un viaggio a Los Angeles? Una guida low cost per poter sognare Hollywood

Stai pensando di prenotare un viaggio a Los Angeles per le vacanze estive o per l’autunno? Ecco quanto costa e alcune curiosità molto interessanti sul luogo sognato da moltissime persone.

Tantissime persone sognano di andare in California. Potrebbe essere una bellissima idea prenotare il viaggio nella prossima estate, oppure in autunno, quando le temperature saranno meno alte. Ad ogni modo, non è una passeggiata e, quindi, bisogna capire quanti soldi si possono spendere in totale. Vedremo quanto costa un viaggio a Los Angeles tra quello che c’è da fare prima del viaggio e nel periodo in cui si è fisicamente nel posto. Non dimentichiamo alcune curiosità sulla famosissima Hollywood.

Quanto costa un viaggio a Los Angeles

Prima di tutto, bisogna prenotare e acquistare il volo in aereo. Ci sono diverse compagnie che partono da Roma o da Milano, da altre città, invece, sono previsti degli scali. Ad ogni modo, se si tratta di bassa stagione il costo medio si aggira attorno ai 450-480 euro, in alta stagione (estate) si arriva anche ad 800 euro. Poi, bisogna pensare al pernottamento e, quindi, a prenotare l’hotel. Qui si va dagli 800 euro ai 1.500 euro a persona per una settimana se si considera una camera. Se, invece, si opta per un appartamento, allora la cifra potrebbe abbassarsi di qualche centinaio di euro.

Non dimenticate che servono due cose essenziali. La prima è l’ESTA, ovvero l’autorizzazione elettronica ad andare negli Stati Uniti, una sorta di visto. Questa è molto semplice da fare online e il costo è di una ventina di dollari. La seconda è l’autorizzazione sanitaria. È molto importante stipularla prima di arrivare in America perché una semplice visita al pronto soccorso può costare fino a 1.000 euro. L’assicurazione, invece, ci costa poche decine di euro per una copertura molto ampia su quello che potrebbe accadere.

I costi durante il viaggio con qualche consiglio per risparmiare

Durante il viaggio occorre mangiare e la spesa potrebbe essere di 30-40 euro a persona per un pranzo in un ristorante. Ovviamente, si può optare per un pranzo al sacco molto più economico a mezzogiorno e poi decidere di fare soltanto la cena in un locale. Los Angeles non è affatto una città economica, però non è la più costosa. Quindi, ci sono dei locali, soprattutto quelli asiatici o messicani, in cui si può mangiare con poco.

E per gli spostamenti? Se si decide di muoversi con il taxi, naturalmente, la spesa diventa abbastanza importante, ma questo dipende sempre dalla tratta. Oppure, si può decidere di affittare una macchina (200 euro per una settimana).

A tutto questo dovete aggiungere le visite nei musei, nei parchi e tutte le esperienze che è possibile fare nella città degli angeli. Piccola parentesi: perché non visitare Hollywood? È il quartiere più famoso della zona chiamato anche “la città dei vip”, nonché il centro dell’industria cinematografica americana. Grandi vie, case basse con un’atmosfera assolutamente suggestiva.