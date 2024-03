Viaggi invernali contro vacanze primaverili: quando prendere le ferie, ecco il confronto

La scelta tra viaggi invernali e viaggi primaverili è un dilemma affascinante per molti appassionati turisti. Entrambe le stagioni offrono esperienze uniche ma differenti. La scelta dipende spesso da motivi di carattere personale.

Una discesa con gli sci da una montagna innevata oppure una fioritura in un bellissimo giardino? Dipende da noi. Le vacanze sono utili per recuperare energie, per rimettersi in forma oppure solo per viaggiare. Scegliere il prossimo viaggio potrebbe essere complicato oppure molto semplice. I viaggi invernali sono rivolti verso mete di alta montagna, Alpi o Montagne Rocciose. Per chi ama lo sport, sci e snowboard sono un must, ma non dovremmo tralasciare le romantiche gite con le slitte trainate dai cani o le escursioni con ai piedi le racchette di neve. I luoghi innevati sono da fiaba e le vacanze indimenticabili.

Ma quando siamo freddolosi e odiamo i climi rigidi, allora è meglio aspettare la primavera. Città costiere o storiche, spiagge o borghi, oppure entrambi. Alcune città hanno la fortuna di avere il mare e anche piccoli villaggi storici vicini da esplorare e in cui perdersi per un viaggio nel tempo. I fiori tutto intorno fanno da contorno profumato. Passeggiate con cui rimettersi in forma, ottimo cibo, la natura che si risveglia dal sonno estivo. Se ci piace stare all’aria aperta, i mesi primaverili sono i migliori per prendere le ferie.

Città attive

Viaggi invernali contro vacanze primaverili. Che fare? Entrambe le stagioni presentano vantaggi e svantaggi. In primavera, il clima è mite, ma i posti turistici sono più affollati e i prezzi salgono. In inverno, possiamo ammirare paesaggi unici e spettacolari, ma le condizioni climatiche potrebbero essere al limite. Se la nostra preoccupazione è il denaro, il metodo è sempre quello dell’inversione. Così come facciamo con i saldi, acquistando l’abbigliamento invernale a fine stagione, e facendo lo stesso in quella estiva, anche per le vacanze potrebbe valere la stessa regola. Visitiamo le regioni fredde a fine inverno, sfruttiamo gli sconti degli ultimi pacchetti in offerta e trovando un minore affollamento rispetto ai mesi di punta. E facciamo lo stesso per la primavera. Non sarà la vacanza perfetta, ma potremmo fare un affare e divertirci allo stesso tempo.

Numerose città si stanno muovendo in questo senso, promuovendo la vocazione turistica in primavera pur essendo tipicamente città invernali e natalizie. È il caso di Salisburgo. Famosa per i mercatini natalizi, la città austriaca sta mettendo in vetrina le sue montagne per escursioni con visite nei più esclusivi giardini fioriti. Un viaggio a Salisburgo ci costa in media 1.000 euro a settimana se consideriamo gli alloggi a 100 euro a notte e le escursioni che hanno prezzi variabili trai 30 e i 100 euro a tornata. Viaggiando in coppia, naturalmente, il risparmio è garantito. E attenzione ai pacchetti per le famiglie.

Viaggi invernali contro vacanze primaverili, città costiere e Mediterraneo

Molte città costiere stanno creando pacchetti appositi per attirare i turisti senza dover aspettare l’estate. Godersi il mare a prezzi convenienti è un’ottima scelta per l’economia famigliare. Non sarà come fare il bagno nell’acqua estiva, la temperatura è nettamente più bassa, ma il relax è comunque garantito. È possibile trovare sconti sugli hotel che variano tra il 10 e il 50%, con uso gratuito delle SPA, pacchetti all-inclusive, attività acquatiche comprese nei pacchetti offerta.

Barcellona, Nizza e Atene sono le città più attive in tal senso. Atene in primavera ha un flusso leggermente inferiore rispetto all’estate e si visita con maggiore facilità. Se vogliamo trovare temperature più alte dobbiamo pensare a La Valletta, a Malta, ma se vogliamo risparmiare possiamo provare con Dubrovnik. Taormina, Sorrento, Alberobello e Positano sono i luoghi in cui troviamo i maggiori sconti nei siti specializzati in viaggi. Facciamo un rapido controllo, è possibile trovare pacchetti all-inclusive che spariscono molto in fretta. Ma se siamo fortunati possiamo abbinare il clima del sud Italia con il risparmio. Un consiglio imperdibile? Cerchiamo direttamente pacchetti vacanza per non perdere tempo e proviamo a essere flessibili sulla destinazione. L’importante è trovare qualche giorno di riposo, al mare o in montagna, a seconda dei gusti, in primavera.