Fine primo round, molto corto nei tempi ma importante per saggiare la risposta dei risparmiatori alla prima emissione retail del Tesoro nel 2024. La settimana di collocamento del neo BTP Valore si è conclusa venerdì 1°marzo, e i risultati sono stati lusinghieri per il debitore in termini di adesioni.

Sul portale istituzionale il MEF ha pubblicato i dati salienti della raccolta, ossia il capitale nominale sottoscritto e il numero di contratti conclusi. I numeri sono pari, rispettivamente, a 18.316,424 milioni di euro, per complessivi 656.369 contratti sottoscritti. Pertanto, ecco quanto incasserà in 6 anni chi ha investito 28.000 euro sul BTP Valore 2030 grazie alle 24 cedole e al premio fedeltà finale.

Le caratteristiche del BTP Valore 2030 con tassi fissi e crescenti

Sempre al termine del collocamento, venerdì scorso, il MEF ha confermato i tassi minimi cedolari annunciati alla vigilia, una decisione largamente prevedibile. Il bond ha una durata complessiva di 6 anni suddivisi in 2 trienni. Il primo avrà inizio martedì 5 marzo 2024, mentre alla stessa data del 2027 inizierà il secondo. Il 5 marzo 2030, invece, arriverà la naturale scadenza del prestito obbligazionario, e il debitore rimborserà il capitale ai sottoscrittori.

I tassi cedolari annui lordi definitivi sono i seguenti:

3,25% (2,84375% netto) per il 1°, il 2° e il 3° anno di vita;

4,00% (3,50% netto) per il 4°, il 5° e il 6° anno.

La cedola ha periodicità trimestrale, e si tratta del secondo BTP in circolazione con questo calendario “ravvicinato”. L’altro bond con simili caratteristiche è sempre quello Valore, ma emesso a ottobre 2023 e con scadenza allo stesso mese del 2028. Per il resto gli altri BTP pagano gli interessi ogni 6 mesi (i BOT sono zero coupon). Sempre a scadenza arriverà anche il premio fedeltà finale dello 0,70% del capitale nominale sottoscritto. Il premio sarà tuttavia appannaggio di chi avrà acquistato il bond nei giorni scorsi e lo manterrà in portafoglio fino alla fine.

Ecco quanto incasserà in 6 anni chi ha investito 28.000 euro sul BTP Valore 2030 grazie alle 24 cedole e al premio fedeltà finale

Veniamo al dunque: quanto incasserà in 6 l’investitore tipo del neo Valore 2030? Dai dati ufficiali sappiamo che il capitale raccolto è pari a 18.316,424 milioni di € per complessivi 656.369 contratti. Pertanto, rapportando i due numeri abbiamo che il contratto medio si attesta sui 27.905 € circa. Tuttavia, considerato che il taglio minimo è di 1.000 € e relativi multipli, arrotondiamo la cifra al migliaio più vicino. Detto ciò, il flusso cedolare annuo (al netto di ritenuta) in ognuno dei primi 3 anni di via del bond su un ipotetico investimento da 28mila € sarà di 796,25 €. Passa a 980 €, invece, nel corso del 4°, del 5° e 6° e ultimo anno di durata. Ovviamente questi importi annui dovranno essere divisi per 4 considerato che la cedola del titolo ha cadenza trimestrale. A scadenza, infine, ecco accreditati altri 171,50 € di premio fedeltà, sempre su un ipotetico contratto di 28mila €.