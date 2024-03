Verona e il Vinitaly: quanto costa degustare calici di eccellenze e alcuni eventi in programma

Ci sono degli appuntamenti annuali che gli appassionati attendono con trepidazione. Tra i tanti nella città di Romeo e Giulietta si svolge il Vinitaly. Scopriamo qualche curiosità e i prezzi per le esperienze di degustazione dei vini.

Gli spiriti romantici hanno delle mete preferite. Sognano di andarci oppure di tornarci appena sarà possibile. Se a quelle località associamo pure un concerto, un festival, una festa speciale il soggiorno sarà indimenticabile. Oltre Parigi molti amano un’altra città, ideale per i viaggi di coppia. Si tratta di Verona. Questo posto in Veneto è legato ormai indissolubilmente alla storia di due infelici innamorati raccontata da William Shakespeare. Non sarebbe solo la vicenda di Giulietta e Romeo ad attrarre i visitatori. A Verona ci sono altri posti incantevoli come ad esempio la famosa Arena, dove si tengono spettacoli di musica e leggera e di opere celebri.

Verona e il Vinitaly: quanto costa degustare calici di eccellenze ammirando le bellezze della città

Ogni anno si possono scoprire altri angoli della città veneta anche grazie al Vinitaly. Si tratta di una delle fiere del vino e dei distillati più attese a livello internazionale. Per il 2024 si dovrebbe tenere dal 14 al 17 aprile. La fiera è rivolta essenzialmente ad operatori del settore vitivinicolo e ai buyers. Anche i wine lovers avranno modo di conoscere e degustare ottimi vini tra il 12 e i 15 aprile con Vinitaly and the City. Per l’occasione gli assaggi e gli incontri si terranno in tanti punti di interesse turistico. Tra quelli previsti vi è il Cortile Mercato Vecchio con il Palazzo della Ragione. Poi si può scegliere di fare un’esperienza enogastronomica al Cortile del Tribunale oppure raggiungere Torre dei Lamberti. Un’altra location per gli appassionati del vino e della mixology dovrebbe essere Piazza dei Signori.

Prezzo dei biglietti

È un legame consolidato quello tra Verona e il Vinitaly. Quanto costa degustare calici di eccellenze? Lo scopriamo subito.

Se si vuole partecipare come Wine lover si ha tempo fino all’11 aprile per acquistare i biglietti tramite prevendita on line. Il Carnet degustazioni fino a quella data costerebbe 16,50 più commissioni. Durante l’evento il prezzo on line e in città sarebbe di 20 euro. Il carnet si potrebbe acquistare durante il Vinitaly and the City alle casse di Palazzo dei Signori e comprenderebbe:

un calice con portacalice da collo;

4 token per degustare vino e mixology nei vari stand di Verona;

1 token per fare un’esperienza speciale come salire sulla Torre dei Lamberti o partecipare ad alcune interessanti visite guidate;

l’accesso alle lounge del Vinitaly.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare il programma ufficiale e verificare disponibilità e prezzi dei biglietti)