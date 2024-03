Non tutti sanno che costa meno di 10 euro il vino preferito da Papa Francesco

Oggi ricorre l’undicesimo anniversario di Papa Francesco sul soglio pontificio. Un numero importante che, probabilmente, Bergoglio festeggerà con un calice del suo vino preferito.

Sono già passati 11 anni dal quinto conclave che lo elesse a successore di Pietro. Papa numero 266 della lunga storia della Chiesa Cattolica. Primo gesuita a guidarla, primo pontefice proveniente dal continente americano. Jorge Mario Bergoglio, argentino di chiare origini italiane, è stato eletto il 13 marzo del 2013. Quasi una settimana dopo, il 19 marzo, si insedierà sul soglio pontificio. Un mandato che lo ha visto entrare in carica all’età di 76 anni.

Il riconoscimento dell’Italia a Papa Francesco

Per molti ha trasformato la Chiesa, cercando di avvicinarla sempre di più ai fedeli. Attraverso il dialogo e la capacità di accogliere anche pensieri differenti. Un sondaggio dell’Istituto Demopolis, effettuato l’anno scorso in occasione del decimo anniversario, lo ha eletto come la personalità pubblica di cui più si fidano gli italiani. Ben 3 cittadini del Belpaese su 4 pensano che Bergoglio debba riscuotere credito per la sua condotta morale, ma non solo. Quello che piace di lui è la semplicità con cui si rivolge alla gente comune, capendone i bisogni. L’Italia è il Paese originario di Francesco e il suo essere così rassicurante e capace di instillare fiducia ha toccato il cuore di molte persone. Non solo i credenti, anzi, spesso sono proprio coloro che non si definiscono cristiani cattolici a stimarlo maggiormente.

Il vino di Papa Francesco

Come festeggerà questa sera Bergoglio in Vaticano? Probabilmente in modo molto semplice, senza grandi cerimonie. Certo, il suo amore per la cucina, che sia italiana o argentina poco cambia, farà sì che la tavola non rimanga sguarnita. Adora la carne e, insieme a questa, un calice di vino rosso, proveniente proprio dalla terra natia dei suoi antenati: l’astigiano. Proprio qui viene prodotto il Grignolino. Rosso, frutto dei vitigni che si trovano tra Asti e Casale, ha un profumo fruttato e un sapore vagamente speziato. Ideale per accompagnare carne e pesce, ha una gradazione alcolica dell’11 per cento. È un vino pregiato? Assolutamente no, se parliamo solamente di costo. Semplice, da pasto, ha spesso accompagnato pranzi e cene dei contadini delle Langhe. Ha un costo che si aggira intorno agli 11 euro a bottiglia. Diciamo che l’accostamento con il Papa è davvero azzeccato. Fa della semplicità, della bontà e della fiducia i suoi tratti distintivi. Esattamente come Bergoglio. Alla sua salute, Santità!