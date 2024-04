Venere passerà da Mercurio nei Pesci e l’oroscopo degli Angeli della prossima settimana premierà questi 3 fortunati segni con euro e amore

Le congiunzioni astrali hanno una influenza importante sugli oroscopi. Per questo, dovremmo sempre essere aggiornati sui movimenti dei pianeti perché molte cose potrebbero cambiare nei destini di ogni segno. Senza dimenticarci degli interventi di chi veglia su di noi, come gli angeli.

L’oroscopo, per tante persone, è come la tazzina di caffè a colazione: non si inizia la giornata senza. Si apre il cellulare e si va a vedere cosa ci riserva, per quel giorno o settimana, l’oroscopo, così da capire come dovremo comportarci e cosa attenderci. Perché, in fondo, a parole (quasi) nessuno ci crede, però, in pratica, un poco ci facciamo condizionare dalle previsioni.

Sapere, ad esempio, che un determinato segno avrà buone notizie lavorative ci spinge, magari, ad andare in ufficio con una rinnovata voglia di fare, in attesa di capire di cosa si tratti. Idem per l’amore. Conoscere, in anticipo, che il nostro segno avrà un incontro passionale, ci potrebbe spingere ad osare di più con quella persona che ci piace. Che sia realmente la volta buona? Insomma, a volte, l’oroscopo non ci svelerà il futuro fino in fondo, ma potrebbe darci una spinta per cambiare il presente.

Venere passerà da Mercurio nei Pesci e l’oroscopo degli Angeli beneficerà questi 3 segni fortunati

Che poi, c’è oroscopo e oroscopo, nel senso che ne abbiamo anche altri accanto a quello tradizionale. Ad esempio, molto seguito è l’oroscopo degli Angeli, dove chi veglia su di noi potrebbe darci una mano per cambiare il destino.

Ad esempio, la settimana prossima, il passaggio di Venere da Mercurio nei Pesci non sarà irrilevante per questo tipo di oroscopo. A partire dal Toro che avrà buone notizie se giocherà con una lotteria istantanea. Infatti, l’impulso di comprare, in quel particolare momento, un Gratta e Vinci, non è casuale. Chissà se è Hagiel a suggerircelo.

Ecco chi sono gli altri 2 segni fortunati della prossima settimana, secondo l’oroscopo degli Angeli

Non è da meno lo Scorpione che, la settimana prossima, avrà buone notizie non solo da un punto di vista economico (pensavamo di pagare molto di più una utenza), ma anche di cuore. Chamuel ci sta aiutando a superare un momento difficile, facendoci incontrare, al pub, una persona speciale.

Venere passerà da Mercurio nei Pesci e l’oroscopo degli Angeli premia, infine, anche il Cancro. Sul lavoro, infatti, potrebbe arrivare una grande occasione inaspettata per cambiare e guadagnare di più. Sapremo osare? Una preghiera a Gabriele, per fare le scelte giuste, non guasterà certo.