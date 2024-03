Questo nuovo Gratta e Vinci da 10 euro, appena uscito, ti dà più probabilità tra quelli in vendita? Scopri se fai bene a comprarlo

Ogni mese escono dei nuovi Gratta e Vinci, sia cartacei, sia online. Un modo per arricchire il panorama delle lotterie istantanee che sono a disposizione dei milioni di giocatori che, ogni giorno, sfidano la fortuna. Ne è appena uscito uno da 10 euro ed ecco le probabilità di vincere.

Ogni giorno, ci sono milioni di nostri connazionali che provano a dare un calcio ai propri problemi economici con un Gratta e Vinci. Dentro il proprio cuore, si spera sempre di avere l’intuizione giusta per comprare il tagliando vincente. Come se una vocina ci dicesse di farsi dare, in quel momento, quella particolare lotteria istantanea.

Facendo, però, bene attenzione a non lasciarsi travolgere da questa smania di giocare. Il rischio, infatti, concreto, è quello di finire travolti da una malattia grave con la ludopatia. Mai e poi mai dobbiamo lasciarci vincere dallo sperpero dei soldi dietro ai giochi. Molte persone si sono rovinate la vita e l’hanno rovinata ai propri famigliari. Però, comprare un Gratta e Vinci ogni tanto, non è sbagliato. Anzi, in qualche modo la fortuna va incoraggiata.

Questo nuovo Gratta e Vinci da 10 euro, appena uscito si gioca online e si chiama così

Come molti sanno, oltre ai Gratta e Vinci cartacei, che si comprano, di solito, dal tabaccaio o in edicola, ci sono anche quelli online. Dove si gratta, ma solo virtualmente, anche se i premi da vincere sono concreti.

Del resto, ormai, si fa tutto con lo smartphone o con il tablet e, quindi, è normale che si possa anche provare la fortuna col Gratta e Vinci online. L’ultimo ad essere uscito, costa 10 euro ed è il Nuovo 50X e giocare è facile.

Si gioca in questo modo con il Nuovo 50X

In pratica, dovrete prima grattare i sei numeri vincenti, gli ultimi due dei quali moltiplicano x5 o x10 l’eventuale premio. Poi si devono grattare “I tuoi numeri”, ovvero venti banconote sotto le quali si deve sperare di trovare uno o più dei sei numeri vincenti. Se succederà, si vincerà il premio in euro scritto sotto, il cui massimo è quello da 2 milioni di euro. Perfetto, ma questo nuovo Gratta e Vinci da 10 euro, appena uscito, quante probabilità ha di vincita?

Sono buone o sono poche? La risposta, come sempre, ce la dà la probabilità di vincere premi superiori ai 10 euro giocati, cioè dai 20 euro in su. Ebbene, per Il Nuovo 50X che si gioca online, 1 giocata ogni 9,19 è vincente premi superiori al costo della giocata. Come si vede, una tra le più “sfavorevoli” per chi gioca. Per dire, sempre online, New Turista per Sempre da 10 euro ne ha 1 ogni 7,10.