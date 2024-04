La Luna in Gemelli porta emozioni intense per un paio di segni zodiacali

Il Sole brilla in Ariete, la Luna è in Gemelli. Sarà un fine settimana davvero particolare quello che ci accingiamo a vivere, con il sereno che tornerà su tutta Italia.

La primavera arriverà decisa nel weekend, con punte di massime che toccheranno i 30 gradi, soprattutto al sud. Finalmente, verrebbe da dire, dopo diverse giornate bigie. Le coste del nostro paese si popoleranno di persone che vogliono godersi, pur senza fare il bagno, il primo mare della stagione. Tante città d’arte apriranno i loro scrigni a turisti nostrani e non per far conoscere le loro unicità. La bella stagione, insomma, speriamo possa iniziare in questo weekend, contraddistinto, astrologicamente parlando, dalla Luna in Gemelli.

Weekend negativo per Ariete

Siamo entrati negli ultimi 10 giorni del Sole in Ariete. I nati sotto questo segno di fuoco continueranno a godere di piacevoli effetti? Purtroppo per loro, sembra di no. Infatti, se fino a qualche giorno fa il vento sembrava in poppa, improvvisamente virerà, sbattendo loro in faccia diversi problemi.

Dal punto di vista professionale, il fine settimana arriva a proposito dopo un venerdì di ordinaria follia, in negativo. Sarà importante distrarsi e ricaricare le batterie, perché da lunedì ci saranno nuove problematiche da affrontare. Inevitabile, però, che le scorie di una settimana complicata possano influire anche nei rapporti personali e affettivi. Bisognerà, quindi, agire con pazienza per non compromettere anche questo aspetto.

Super fine settimana per…

Acquario…finalmente. Eh sì, perché, dopo diverse settimane turbolente, questo secondo weekend di aprile premierà i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio. Il sole non sarà solo un compagno “atmosferico”, ma illuminerà un weekend che, dopo qualche tempo, si prospetta davvero interessante. Una fuga romantica sarebbe il modo migliore per festeggiarlo. Per chi è single, invece, è probabile ci possa essere un ritorno di fiamma. Attenzione a non farsi bruciare però!

Acquario top, Pesci over the top. Come il famoso film di Sylvester Stallone. Anche i nati dal 20 febbraio al 20 marzo non sono reduci da un grandissimo periodo. Tuttavia, erano già un po’ in ripresa e questo weekend consoliderà il loro momento di ascesa positiva. Soprattutto dal punto di vista delle relazioni, ci potrebbero essere novità tanto gradite quanto interessanti. Anche stando a casa, non è detto che non si possano passare ore piacevoli in compagnia delle persone più care. Insomma, per Pesci e Acquario che inizieranno a brillare, c’è un Ariete che potrebbe cominciare un periodo particolarmente delicato.