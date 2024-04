Vacanze su un’isola delle Eolie: quanto costa dormire e cosa fare su questa dalle spiagge nere

Tra le mete preferite dove andare in estate ci sono le località balneari. Sono in particolare le isole italiane quelle che affascinano molti turisti. Scopriamo cosa si può trovare in una delle Eolie e il prezzo di alcuni B&B.

Il progressivo aumento delle temperature in primavera spinge molti a pensare a gite fuori porta. In alcune Regioni inoltre si può già prendere il sole in spiaggia e fare i primi bagni in mare. Chi desidera invece attendere il caldo estivo comincia a fantasticare su alcune mete. Il sogno di vacanze su isole caraibiche resta ancora saldo in molti, ma lo realizzano in pochi. In alternativa ci sono delle località in Italia che reggono bene il confronto.

Cosa ci attende in un posto incantevole del mar Tirreno

La ricerca di posti accoglienti dove vivere giorni tranquilli porta molti a preferire luoghi poco conosciuti oppure piccole isole. In tal caso nell’Arcipelago delle Eolie troviamo in particolare Vulcano. Il suo nome già ci preannuncia le sue origini e ciò che troveremo. Data l’assenza di aeroporti potremmo raggiungere Vulcano soprattutto tramite traghetti oppure aliscafi dalla vicina Sicilia.

L’isoletta presenta solo un grande centro abitato e un piccolo borgo di pescatori. Si tratta di Gelso in cui troveremo un faro e anche una spiaggia. Questa e le altre sull’isola rivelano le origini vulcaniche con il loro colore nero. Pensiamo alla nota Spiaggia dell’Asino.

Si può decidere di trascorrere una vacanza sull’isola di Vulcano non solo per prendere il sole e tuffarsi nel bel mare cristallino. Si potrebbero infatti effettuare degli emozionanti giri in barca. In questo modo raggiungeremo la Grotta del Cavallo o la Piscina di Venere, acqua di mare semi racchiusa dalle rocce. Sarebbero possibili anche attività come SUP, diving e altro.

Vacanze su un’isola delle Eolie: quanto costa dormire nei bed and breakfast di Vulcano

I più temerari possono raggiungere la vetta del vulcano dell’isola attraverso un’escursione. Potremo così osservare il cratere e godere di una bella vista sul mare eoliano. Un’altra esperienza che potrebbe interessare è il bagno nella Pozza dei fanghi, una delle attrazioni più amate dai visitatori di Vulcano.

Passiamo ai prezzi del soggiorno. Ad esempio presso il bed and breakfast Casa Schmidt una notte in una camera matrimoniale costerebbe circa 60 euro a maggio, mentre a luglio il prezzo potrebbe aggirarsi sui 100 euro. Nel B&B La Giara il prezzo per un pernottamento in una matrimoniale sarebbe di 72 euro. Anche in questo caso in estate la tariffa lieviterebbe. Tra le case vacanze una presso Holiday Eolie Village Porto partirebbe in alta stagione da 95 euro a notte. Villa by the Vulcano a luglio si potrebbe affittare a 162 euro al giorno a luglio.

Vacanze su un’isola delle Eolie: quanto costa dormire in diverse stagioni dell’anno potrebbe determinare la scelta delle date da prenotare. In primavera o in estate, comunque, Vulcano saprà regalare ricordi indelebili.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Verificare disponibilità delle camere e relativi prezzi)