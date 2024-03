Cuba, un sogno caraibico a portata di mano. Ecco quando fare questa indimenticabile vacanza e quanto potrebbe costare

Sogni di un viaggio a Cuba? Ecco preziosi consigli su quando andare, quanti giorni stare e quanto spendere per un’esperienza indimenticabile partendo dall’Italia.

Cuba, con la sua atmosfera vintage, le spiagge da cartolina e la musica coinvolgente, è una destinazione che affascina viaggiatori di tutto il mondo. Ma quando è il momento migliore per partire? Quanti giorni servono per vivere appieno l’isola? E qual è il budget da mettere in conto? In questo articolo, vi daremo alcuni consigli utili per organizzare un viaggio a Cuba dall’Italia.

Cuba, un sogno caraibico a portata di mano, ma scegli la stagione migliore per partire

Il clima cubano è tropicale, con temperature medie che si aggirano intorno ai 25 gradi durante tutto l’anno, ma con picchi che superano i 40 gradi. La stagione secca, da dicembre ad aprile, è considerata il periodo migliore per visitare l’isola, in quanto offre giornate soleggiate e poca pioggia. Tuttavia, anche la stagione umida, da maggio a novembre, può essere un buon momento per un viaggio, se si considerano i prezzi più bassi dei voli e degli hotel. Anche se durante questo periodo dell’anno, l’umidita nell’aria potrebbe creare il clima insopportabile. Inoltre, questa è la stagione degli uragani.

Quanto tempo stare a Cuba

Per vivere appieno Cuba, consigliamo un viaggio di dieci giorni, ma l’ideale sarebbe almeno 15 giorni. Da tenere in conto che il viaggio aereo dura almeno 12 ore, quindi due giorni se ne vanno tra andata e ritorno. In otto giorni avrete il tempo necessario per visitare le principali città come L’Avana, Trinidad e Cienfuegos. Rilassarvi sulle spiagge di Varadero o Cayo Coco, e immergervi nella cultura locale. Se avete a disposizione più tempo, potrete anche esplorare l’entroterra dell’isola, con i suoi paesaggi montani, le sue suggestive valli e le città come Moron o Ciego de Avila. È qui, nell’interno dell’isola, che vedrete la vera Cuba, quella che vivono i loro abitanti e che pochi turisti scoprono.

Quanto può costare un viaggio a Cuba

Il costo di un viaggio a Cuba varia a seconda del periodo dell’anno, della durata del viaggio e del tipo di sistemazione scelta. In generale, si può stimare un budget di circa 150 euro al giorno per persona, comprensivo di volo, vitto e alloggio per una vacanza di 10 giorni. Se la durata del viaggio si prolungasse, la spesa giornaliera potrebbe calare perché le spese di viaggio si ammortizzano su più giorni. Per risparmiare, è possibile optare per voli low cost, ostelli o case particolari, case private dove è possibile pendere in affitto una stanza. In genere il costo è tra 10 e 20 dollari al giorno.

Per entrare a Cuba, è necessario un visto turistico. La valuta ufficiale di Cuba è il peso cubano convertibile. Tuttavia, in alcune zone turistiche è possibile utilizzare anche l’euro. La lingua ufficiale di Cuba è lo spagnolo, tuttavia, in molte zone turistiche è possibile comunicare anche in inglese.