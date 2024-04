Vuoi allontanare le zanzare in modo facile e veloce? Ecco 3 favolose piante fiorite e profumatissime da tenere in casa

La bella stagione non porta solo lunghe giornate soleggiate ed alte temperature, ma anche le zanzare. Se non vuoi farti cogliere impreparato, compra subito queste 3 belle piante che richiedono poche cure.

La primavera simboleggia il risveglio della natura. I fiori sbocciano, le piante fioriscono ed animali e insetti che sono rimasti nascosti per tutto l’inverno tornano a farsi vedere e sentire. Alcuni esempi sono ricci, ghiri e pipistrelli ed insetti come mosche, formiche e zanzare. Oggi vogliamo concentrarci proprio su queste ultime e darvi delle soluzioni facili per tenerle lontane dalle nostre case.

Fino a non molti anni fa, le zanzare ci perseguitavano prevalentemente in estate, poiché le temperature si facevano molto elevate in particolare nei mesi estivi. Con i recenti cambiamenti climatici, la primavera è diventata precoce e le zanzare iniziano a farsi vedere già a marzo. Con questo articolo ti suggeriamo 3 piante che, oltre ad allontanare le zanzare, renderanno più bella la tua casa.

Vuoi allontanare le zanzare senza usare pesticidi? Compra questa pianta e non te ne pentirai

La monarda è una pianta dai fiori di colore rosso, rosa e viola acceso che crescono numerosi e a grappoli. Il suo profumo ricorda la menta e il bergamotto e proprio per questo motivo è anche chiamata bergamotto selvatico. L’odore della monarda è particolarmente fastidioso per gli insetti che non osano avvicinarsi ad essa. Questa pianta vive bene in zone molto soleggiate. Tenerla sul balcone, oltre ad abbellire gli esterni della tua casa, non farà entrare le zanzare. Per farla crescere bene richiede un buon drenaggio ed annaffiature regolari ma mai eccessive. Patisce i ristagni, dunque occorre prestare attenzione alla quantità d’acqua che fornisci alla pianta.

Se ami il blu e l’azzurro, questa pianta ti farà impazzire con i suoi fiori stupendi

Si chiama agerato ed è una pianta che ci regala fioriture abbondanti fino ai primi freddi di ottobre. I suoi fiori a pompon sbocciano numerosi e assumono colorazioni che vanno dall’azzurro al lilla, passando per il blu. Tienila in una posizione ben soleggiata e ti ripagherà con fioriture da record. Scegli per questa pianta un classico terriccio da fiore e annaffiala regolarmente in modo da mantenere il terreno sempre umido. Devi sapere che questa pianta non piace alle zanzare per via della cumarina, sostanza odiata da questi insetti. Tenere l’agerato in vaso sarà il tuo antizanzare naturale.

Se invece il giallo è il colore che ami, scegli questa pianta dal profumo davvero particolare

Vuoi allontanare le zanzare la calendula è la pianta da scegliere. Il suo profumo è intenso e persistente, a tratti balsamico e proprio per questo tiene facilmente lontane le zanzare. Tante persone la usano per le sue proprietà officinali e la acquistano per la bellezza dei suoi fiori gialli e arancioni. Questa pianta ama stare al sole e non lo patisce. Tuttavia, richiede annaffiature frequenti ma mai eccessive. Infine, assicurati che la calendula abbia un terreno ricco di sostanza e ben drenato.