Vacanze in Sicilia? 3 curiosità sull’isola che forse non sai

Momento di vacanze e allora perché non scegliere la meravigliosa Sicilia? Però, forse, ci sono alcune curiosità su una delle due isole maggiori italiane che non sai. Ecco qualche dettaglio in più.

La Sicilia è una delle mete più ambite per le vacanze estive perché è una regione ricca di cultura, varia nel paesaggio e, soprattutto, è un Paese circondato da mare con acqua cristallina. Gli abitanti della Sicilia sono abituati, ma chi viene dallo stivale non vede l’ora di poter godere di qualche bel paesaggio e del suo clima caldo.

In occasione di questa estate e, magari, delle tue vacanze in Sicilia ti diciamo 3 curiosità sull’isola che probabilmente non sai. Meglio informarsi se bisogna recarsi in quella bellissima terra, ma anche se non si hanno le vacanze prenotate.

Vacanze in Sicilia? 3 curiosità sull’isola

Ci sarebbero tante cose da descrivere e da raccontare sulla Sicilia, ma noi ci limitiamo in questo articolo a dire solamente 3 cose, ma molto interessanti e curiose. Per prima cosa devi sapere che la Sicilia è l’isola più grande del mediterraneo. Ha una superficie di 25.711 km quadrati e praticamente è la cifra che formerebbero tutte le isole della Grecia messe insieme. È anche la settima isola per dimensioni di Europa e la 45esima del Mondo. Inoltre, è la regione più grande d’Italia.

Ecco la seconda curiosità, ovvero, in Sicilia è presente il maggior numero di siti Unesco. Ce ne sono 7 e sono: l’Etna, la Val di Noto, le Isole Eolie, la Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, la Valle dei Templi di Agrigento, Siracusa e le Necropoli Rupestri di Pantalica, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina.

La terza curiosità è legata alla sua bandiera. La bandiera siciliana è tra quelle più antiche del Mondo. Risale al 1282 e raffigura un essere mitologico con tre gambe e la testa di una gorgone su sfondo giallo e rosso. Questi colori simboleggiano i comuni di Palermo e di Corleone.

Due chicche in più

Non fermiamoci qui. Ricordiamoci che un siciliano inventò il sonetto, la celebre struttura poetica, costituito da 14 versi con uno schema preciso di rime. Il siciliano fu Giacomo da Lentini che fondò la Scuola Poetica Siciliana. Inoltre, l’isola è la patria del jazz perché se è vero che questa musica arriva dall’America, è altrettanto vero che fu proprio un siciliano il primo a comporla e a diffonderla.