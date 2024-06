Deodorante per il corpo: quale usare in base alle esigenze e gli ingredienti di quelli nell’Antico Egitto

Un tempo si diceva che il vero uomo doveva puzzare. Il sudore veniva associato al lavoro intenso, a una persona che odiava oziare e che si impegnava. Per fortuna anche chi ha una abbondante traspirazione pur senza sforzi o chi durante l’anno svolge compiti faticosi può evitare il cattivo odore. Scopriamo cosa usavano gli egizi sul corpo e alcuni tipi di deodoranti moderni.

Nella storia dell’uomo l’attenzione verso la pulizia del corpo ha subito alterne vicende. Abluzioni legate a credi religiosi o abitudini di popoli come gli egizi, i greci e i romani sono note.

Nei secoli seguenti acqua e sapone hanno avuto un’attenzione discontinua fino ad arrivare ai nostri giorni. L’importanza dell’igiene coinvolge l’ambito sociale, ma soprattutto quello sanitario. Soffermandoci in particolare sugli odori del corpo, adesso è normale acquistare e usare un prodotto moderno. Pochi sanno però che il deodorante avrebbe origini molto antiche.

Esempi di cura personale egiziana

Grazie a scavi e analisi approfondite possiamo apprendere usi e costumi e altro dell’Antico Egitto. Da ciò che si sarebbe ricavato da molti studi gli egiziani erano attenti alla cura del corpo in modo molto meticoloso. Tanti papiri contengono dettagli su oli, unguenti, prodotti naturali per la cosmesi e l’igiene personale. Ad esempio, sembra mantenessero puliti i denti con rudimentali bastoncini con setole vegetali. La polvere dentifricia pare fosse composta da fiori secchi, sale, pepe e altri ingredienti.

Per quanto riguarda il profumo lo studioso Nigel Strudwick avrebbe affermato che gli egizi amavano quelli dolci e speziati. Uno dei più rari e preziosi era il kyphi. Fortunatamente ve ne erano di più comuni ed economici con ingredienti naturali come erbe e fiori.

Deodorante per il corpo: quale usare in base alle esigenze personali

Per quanto riguarda ciò che serviva a contrastare il cattivo odore, ecco gli ingredienti particolari dei deodoranti egiziani. Da quanto riportato da diversi autori citati dalla World History Encyclopedia, uno era fatto ad esempio con succhi di frutta, cannella e incenso. Un altro composto contemplava l’uso di incenso, mirra e lattuga. Oggi possiamo comprare un deodorante in profumeria, in farmacia, al supermercato. Ci sono molte marche tra cui scegliere. Soffermiamoci però su alcuni tipi di questo utile prodotto.

Ci sarebbe il deodorante coprente ricco di fragranze oppure con solo ingredienti che neutralizzerebbero il cattivo odore causato dai batteri. In questo caso si tratterebbe di prodotti antimicrobici. Una categoria particolare sarebbe quella dei cosiddetti antitraspiranti. I loro ingredienti infatti potrebbero ridurre la produzione di sudore e di conseguenza del suo odore. Nella loro scelta influiscono il tipo di pelle, eventuali sensibilità, l’attività che si svolge ecc. La formula può essere spray, roll on o in crema.

Deodorante per il corpo: quale usare in base alle esigenze? Potrebbe essere utile consultarsi con uno specialista in caso di specifiche problematiche.