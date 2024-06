Ancora temporali in arrivo per il segno del Toro: Mercurio volta le spalle!

Le stelle parlano a chi le sa ascoltare e anche per la prossima settimana hanno qualcosa da dire a tutti i segni zodiacali. Purtroppo, ci saranno ancora temporali in arrivo per il segno del Toro, ma in quale ambito? Ecco tutti i dettagli.

I pianeti e il movimento degli astri influenza quello che le persone possono trovare lungo il loro cammino. Questo è quello che dice l’astrologia che cerca di “prevedere il futuro” per ogni segno zodiacale. Purtroppo, non sempre ci sono buone notizie o predisposizioni buone ed avvincenti. Qualche volta capita che i pianeti siano contrari. In particolare, ci sono ancora temporali in arrivo per il segno del Toro e vale la pena capire in quale ambito si è più sfortunati nelle prossime settimane.

Ancora temporali in arrivo per il segno del Toro

Siamo nella settimana che va dal 1° al 7 luglio e i pianeti hanno assunto la loro posizione. In particolare, Mercurio ha voltato le spalle al segno del Toro che si vedrà un po’ in difficoltà nel prossimo periodo.

I temporali che vi scuoteranno saranno soprattutto in ambito lavorativo in cui non sarà possibile affermare il proprio punto di vista rispetto a quello degli altri. Attenzione, però, è un periodo che dura poco e negli altri aspetti della vita tutto andrà meglio.

Cosa accade in amore e fortuna: cambio di rotta

Il Toro vivrà qualche momento di tensione e di opposizione sul lavoro, ma negli altri ambiti della sua vita non deve preoccuparsi molto. L’amore andrà molto bene perché, se Mercurio ha deciso di mettervi i bastoni tra le ruote, Venere è favorevole. Inoltre, le persone nate sotto il segno del Toro avranno molta fortuna, soprattutto nei primi due giorni della settimana. L’oroscopo, insomma, dice di puntare molto su lunedì e martedì, ma anche negli altri giorni non bisogna farsi prendere dallo sconforto.