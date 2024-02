Vacanze di Pasqua 2024? Approfittane e pianifica una gita fuori porta in uno di questi 3 meravigliosi borghi d’Italia

Prendersi una vacanza dal lavoro è sempre una buona idea, e quale momento migliore per farlo se non le festività? Ecco 3 mete che potrebbero diventare la tua meta pasquale!

Pasqua si avvicina rapidamente, e porta con sé l’opportunità perfetta per una breve fuga dallo stress quotidiano. Molti di noi sentono il bisogno di staccare la spina, di allontanarsi per un momento dalla frenesia della vita quotidiana e di ricaricare le batterie. Il lavoro, gli impegni familiari, gli obblighi sociali: tutto sembra contribuire a un senso generale di ansia e affaticamento. Ecco perché Pasqua potrebbe cadere proprio a pennello. Questi prossimi giorni di vacanza, infatti, potrebbero essere l’occasione giusta per rilassarci e per immergerci in luoghi di bellezza e serenità. E quali migliore meta se non uno dei luoghi più belli d’Italia? Ne abbiamo elencati 3, rispettivamente in Liguria, Toscana e Marche.

Vacanze di Pasqua 2024? Approfittane e inizia a organizzare già da ora una fuga rilassante in giro per l’Italia

Nel cuore della Liguria, sorge un gioiello nascosto che sembra essere rimasto sospeso nel tempo: Tellaro. Questo bellissimo borgo marinaro, con le sue strette stradine acciottolate e le case color pastello che si affacciano sul mare azzurro, potrebbe essere il luogo ideale per una fuga romantica o una pausa rigenerante. Le sue terrazze pittoresche offrono vedute mozzafiato sul Golfo dei Poeti, mentre i suoi ristoranti sul lungomare deliziano i visitatori con prelibatezze gastronomiche a base di pesce fresco. Dormire a Tellaro nel weekend di Pasqua costerà circa 100 euro a testa per entrambe le notti, un prezzo ragionevole considerando la bellezza del luogo.

Ma se fossi alla ricerca di qualcosa di diverso, allora potresti procedere verso sud, alla volta della Toscana. Qui, nella provincia di Arezzo, troverai Anghiari, una vera perla paesaggistica. Questo antico borgo medievale è rinomato per la bellezza del paesaggio circostante, ma anche per il suo fascino storico. Le sue piazze pittoresche e le imponenti mura medievali trasportano i visitatori indietro nel tempo, offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile. Ad Anghiari, potrai rilassarti all’interno di agriturismi bucolici e immersi nel verde, pagando dai 60 euro per due notti.

Il balcone delle Marche: Cingoli

Hai voglia di partire ma non sai dove andare per queste vacanze di Pasqua 2024? Approfittane per visitare il borgo umbro più amato da Luca Argentero, altrimenti dirigiti verso la marchigiana Cingoli.

Sospesa tra cielo e terra, tra le colline rigogliose della regione delle Marche, si erge Cingoli. È conosciuto anche come “il balcone delle Marche”, per la meravigliosa vista che offre dalla terrazza panoramica del castello, da cui si gode di un’incredibile vista sul paesaggio circostante. Le sue antiche mura, le chiese storiche e le pittoresche piazze invitano a una passeggiata romantica per scoprire ogni angolo di questo incantevole borgo. Cingoli è il luogo perfetto per una fuga romantica o semplicemente per un momento di pace e tranquillità lontano dal trambusto della vita moderna. E i borghi più belli non sono finiti qua: l’Italia ne è disseminata dal Nord più estremo fino al profondo Sud, come la bellissima Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia.