Capelli grassi che si sporcano velocemente: 3 metodi rubati alle nonne per tenerli puliti più a lungo

I tuoi capelli non durano puliti più di 2 giorni? Se hai i capelli grassi e sei alla ricerca di un aiuto, sei nel posto giusto. Oggi vogliamo svelarti alcuni rimedi naturali efficaci per mantenere i capelli puliti per giorni e giorni.

Probabilmente è già successo anche a te: più lavi i capelli e più velocemente si sporcano. Ciò che rende grassi è un’eccessiva produzione di sebo, utile a proteggere il cuoio capelluto. Avere i capelli grassi, in certe occasioni, può metterci in imbarazzo. Infatti, i capelli grassi tendono a diventare unti e appiccicosi, nonché maleodoranti e sembrano subito sporchi. Questa condizione ha diverse cause. Può trattarsi di squilibri ormonali, agenti atmosferici, fumo, alcool e uno stile di vita sregolato. Tra le cause possibili teniamo conto anche una cattiva alimentazione, l’uso di alcuni farmaci e di prodotti per capelli troppo aggressivi. Ovviamente, in commercio ci sono numerosi e validi prodotti specifici per risolvere il problema. Tuttavia, oggi siamo qui per suggerti dei rimedi naturali tramandati dalle nostre nonne.

Capelli grassi che si sporcano subito? Fai una maschera con questo prodotto

L’argilla verde ha proprietà purificanti e detergenti. Questa non solo assorbe il sebo in eccesso, ma pare contribuire a regolarizzarne la produzione. Per preparare una maschera è sufficiente mescolare 3 cucchiai di argilla verde e 4 cucchiai di acqua tiepida. Amalgama il tutto e aggiungi anche qualche goccia di olio essenziale al limone. La maschera dovrà avere una consistenza densa, ma non liquida. Applicala sulla cute e le lunghezze dei capelli bagnati prima di fare lo shampoo. Avvolgi i capelli nella pellicola e risciacqua dopo 30 minuti. Farlo una volta ogni 15 giorni può aiutarti a riequilibrare la produzione di sebo. Puoi acquistare l’argilla in qualsiasi erboristeria.

Un prodotto molto usato in cucina diventa alleato della nostra bellezza

Chi conosce l’amido di mais sa bene che si usa in cucina per dare consistenza a zuppe, vellutate e budini. In realtà, se usato sui nostri capelli idrata e protegge il cuoio capelluto riducendo la produzione di sebo. Ecco perché può essere utile fare una maschera per capelli mettendo in un pentolino 200 millilitri d’acqua a 2 cucchiai di amido di mais. Una volta diventata gelatinosa, trasferiamo la maschera sulla cute e sui capelli. Rimuovila dopo 30 minuti lavando i capelli e se lo farai regolarmente potrai notare la differenza.

Cerca in dispensa questo prodotto economico e molto comune: i tuoi capelli ringrazieranno

Se anche tu hai capelli grassi che si sporcano in un lampo, usa almeno una volta la settimana l’aceto di mele. Questo prodotto usato sui capelli li sgrassa delicatamente e aiuta a ridurre la produzione di sebo. Come usarlo? Dopo aver fatto lo shampoo, risciacqua i capelli con una soluzione fatta da mezzo litro d’acqua e mezzo bicchiere di aceto di mele. I tuoi capelli saranno lucidi e meno grassi.