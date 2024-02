Tappi di sughero, guai a buttarli via perché sono preziosissimi se riutilizzati in casa, auto e giardino

Spesso li buttiamo via, ma non tutti sanno che i tappi di sughero sono degli oggetti che si possono facilmente riciclare. Ecco in che modo.

Ci sono tantissimi oggetti che ogni giorno buttiamo via e che invece potrebbero servire ancora. Con un pochino di fantasia e seguendo le regole del riciclo creativo, questi scarti si potrebbero trasformare in qualcosa di utile. Pensiamo a dei calzini vecchi o spaiati. Possiamo riutilizzarli in tantissimi modi diversi. Sono utili per creare dei sacchetti profumati da mettere nell’armadio, si possono usare per spolverare o creare un cuscinetto riscaldabile, che allevia i dolori del collo. Anche dei collant smagliati o delle vecchie tende, potrebbero servire ancora. Insomma, in casa, ci sono tantissimi oggetti che non devi assolutamente buttare nella spazzatura.

Tappi di sughero, guai a buttarli via ma usali così

È sempre una buona occasione stappare una bottiglia di vino. Perfetta da bere in compagnia di amici e familiari. Una volta terminato il vino, ci rimane il contenitore di vetro vuoto e il tappo di sughero. Di solito, la bottiglia la laviamo per bene e la riutilizziamo ancora. Invece i tappi di sughero li buttiamo subito via. Questo è un grosso errore. Vediamo come potresti facilmente riutilizzarli. Non tutti sanno che questi tappi di sughero, sono perfetti per assorbire l’umidità all’interno dell’abitacolo dell’automobile e per evitare che sul parabrezza si formi la condensa.

Questi oggetti hanno anche la capacità di assorbire i cattivi odori, ad esempio, quelli del frigorifero. Se aggiungi qualche goccia di olio essenziale, il tappo si trasforma in un perfetto profumatore per armadi, scarpiere e cassetti. Il sughero è un materiale biodegradabile perfetto anche per le piante. Taglia il tappo in tanti piccoli pezzetti e distribuiscili nel terriccio. Decomponendosi, forniranno molti nutrienti utili alle piante. Ma il sughero è anche utile per la pacciamatura.

Spazio alla fantasia: come creare un segnaposto per la tavola e un sottopentola

Tappi di sughero, guai a buttarli via perché sono perfetti anche per creare dei fantastici segnaposto. Un’idea per decorare la tavola, divertente, economica e facile da realizzare. Devi solo realizzare un taglio sul tappo e preparare dei cartoncini colorati con il nome dei commensali. Ora inserisci il cartoncino nel taglio praticato. Puoi anche abbellire il tappo incollando delle perline colorate o inserendo un nastro. Ma con i tappi di sughero puoi anche creare un pratico sottopentola. Devi solo tagliare i tappi a rondelle e attaccarli tra loro.