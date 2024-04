Una necropoli unica al Mondo scoperta di recente e famosa per i segreti che nascondono le sue tombe rupestri

La necropoli di Pantalica, incastonata nella Sicilia sud-orientale, è un sito archeologico di inestimabile valore. La sua storia è millenaria, le sue tombe rupestri nascondo molti misteri ed intorno si può godere della bellezza dei suoi paesaggi incontaminati.

Sulle rive del fiume Anapo, immersa nella quiete della Sicilia sud-orientale, sorge la necropoli di Pantalica. Questo sito archeologico di rara bellezza ha oltre 5.000 tombe a grotticella e dischiude un affascinante spaccato sulla civiltà sicula. Un luogo intriso di storia e mistero, dove la natura incontaminata fa da cornice a un viaggio nel tempo che non lascia indifferenti. Questo luogo è da visitare per chi fa un viaggio in Sicilia o per un abitante dell’isola che vuole trascorrere un fine settimana eccitante ed indimenticabile.

Una necropoli unica al Mondo che apre uno scorcio sulla vita nell’isola oltre 3.000 anni fa

Le prime tracce di insediamento a Pantalica risalgono al XIII secolo a.C., quando la zona era abitata dai Siculi, un antico popolo italico. La necropoli venne utilizzata per circa cinque secoli, fino all’VIII secolo a.C., e rappresenta una preziosa testimonianza della cultura e delle usanze funerarie di questo popolo. Le tombe, scavate nella roccia calcarea, sono di diverse forme e dimensioni, e alcune di esse presentano elaborate decorazioni architettoniche e pittoriche.

La necropoli di Pantalica è un luogo unico al Mondo, non solo per il suo valore archeologico, ma anche per la sua bellezza paesaggistica. I sentieri che si snodano tra le tombe conducono a suggestivi belvedere che offrono panorami mozzafiato sui canyon scavati dai fiumi Anapo e Calcinara. Un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e del trekking.

Come arrivare e cosa altro vedere nei dintorni

La necropoli si trova a circa 40 km da Siracusa. È facilmente raggiungibile in auto, percorrendo la SS124 in direzione Palazzolo Acreide. In alternativa, è possibile prendere un autobus da Siracusa o da Noto.

Oltre a Pantalica, nei dintorni merita una visita Palazzolo Acreide, una ridente cittadina barocca con un centro storico ricco di chiese e palazzi. Noto, un gioiello dell’architettura barocca siciliana, patrimonio mondiale dell’UNESCO. La Riserva naturale di Pantalica, un’oasi di natura incontaminata dove è possibile praticare trekking, birdwatching e mountain bike.

Dove dormire e quanto si spende

Per chi trascorre più di un giorno nella zona della necropoli di Pantalica, può contare su diverse strutture ricettive, tra cui agriturismi, bed and breakfast e hotel. I prezzi per una notte variano a seconda della stagione e della tipologia di struttura. In media, si può spendere da 50 a 100 euro a notte.

Abbiamo ipotizzato una visita per un fine settimana di aprile e fatto una ricerca sul web. Al momento della scrittura dell’articolo, si poteva dormire con 42 euro, una notte, in un albergo 3 stelle nella valle di Pantalica. Oppure dormire in un 5 stelle con spa a con 300 euro a notte

Approfondimento

