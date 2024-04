C’è un libro che, in Italia, nel 2023 ha venduto più di tutti. Da portare, magari, in spiaggia, in estate

Ogni inizio anno escono delle classifiche che riguardano quello appena trascorso, per capire quali siano stati i trend, di vendita e non, di una determinata categoria. Ad esempio, il film più visto del 2023, la canzone più scaricata o il libro più venduto dell’anno. Vuoi sapere qual è?

Le classifiche sono sempre importanti perché, rapidamente, riescono a sintetizzare i gusti e le passioni di un popolo. Fotografando quello che è il fenomeno del momento. Facendo interrogare esperti e critici sul perché ci sia, ad esempio, al primo posto un determinato risultato.

Facciamo un esempio. Ogni lunedì mattina esce la classifica dei dieci film più visti nel fine settimana. Un termometro preciso per capire quali, tra le pellicole (anche se ormai non sono più tali) che hanno esordito il giovedì prima, ha avuto maggiori riscontri tra il pubblico. Così da capire gli orientamenti e i gusti di chi paga il biglietto. Stessa cosa vale per le canzoni. Una volta era il brano più venduto, mentre ora si guarda più alla canzone più scaricata o ascoltata, a suon di click.

C’è un libro che, in Italia, nel 2023 ha venduto più di tutti. Non te lo aspetteresti mai

Anche per i libri escono, ogni settimana, le classifiche di vendita per capire, in un determinato momento, quale sia il saggio, il romanzo, italiano ed estero, che più di altri ha raccolto il favore dei lettori.

Val la pena, allora, vedere, nel 2023, come è stata la classifica annuale dei libri più venduti, così da scoprire quello che ha battuto tutti. Magari, pensando di recuperarlo, per le nostre letture estive da fare in spiaggia o al fresco della montagna. Vediamo la classifica partendo dalla numero 10 fino a salire al re del 2023.

Ecco il libro che ha trionfato nelle vendite del 2023. Il gossip fa sempre colpo

Decima posizione per Aldo Cazzullo con Quando eravamo i padroni del mondo, preceduto, al nono, da Fabio Volo con Tutto è qui per te. Saliamo all’ottavo posto con Ken Follett e il suo Le armi della luce. Un gradino più sopra per Ada d’Adamo e Come d’aria, mentre è sesto Niccolò Ammaniti con La vita intima.

Vediamo ora i magnifici cinque. Quinto posto per Roberto Vannacci con il libro autoprodotto Il mondo al contrario. Quarta è, invece, Michela Murgia con Tre ciotole. E veniamo al podio. Medaglia di bronzo per Tillie Cole con Dammi mille baci, mentre è medaglia d’argento Francesca Giannone con il suo La portalettere. Però, c’è un libro che, in Italia, nel 2023 ha venduto più di tutti e si tratta di Spare, scritto dal principe Harry. Te lo aspettavi?