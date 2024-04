Attraverso l’astrologia è possibile capire quale hobby è più indicato per noi. Ogni segno zodiacale ha specifiche caratteristiche e questo include le preferenze su come passare il tempo libero.

In base al proprio segno zodiacale è possibile capire quale hobby è più indicato per ciascuno di noi. Avere del tempo libero è fondamentale per la propria persona e per i propri spazi, nonostante ad oggi sia diventato anch’esso un lusso. Partendo dai segni di fuoco, il primo con il quale si incrocia il cammino è l’Ariete. Questo segno ha l’adrenalina dentro di sé e non ama stare con le mani in mano, avendo il bisogno di mettersi alla prova. Per gli Ariete sono adatti hobby come l’arrampicata, le arti marziali e il bungee jumping.

Il Leone, invece, è un segno egocentrico e passionale e deve metterci del suo quando fa qualcosa. Per questo gli hobby creativi fanno al caso suo: fotografia, pittura, disegno eccetera. Chi è del Sagittario, probabilmente è una persona eclettica e quando si tratta di hobby, la scelta è molto ampia. Sport, tiro con l’arco, passeggiate a cavallo, viaggi, visite culturali, imparare una lingua. Curiosità come centro parola d’ordine.

Un hobby, un segno zodiacale: scopri qual è il tuo

I nati sotto il segno del Toro sono persone assai controverse, e un hobby che potrebbe rimettere in ordine i loro pensieri è proprio la scrittura. Per i Vergine, invece, le uniche cose da rimettere in ordine sono i propri spazi. Amanti della pulizia e dell’ordine, il loro hobby è la pulizia. L’ultimo segno di Terra, il Capricorno, possiede una personalità da programmatore seriale e fatica a trovare del tempo per sé stesso. Per questo, il migliore hobby che può praticare è lo yoga o il fai-da-te.

Hobby per i segni Aria e Acqua

Se i Gemelli hanno una qualità è quella che vivono dei loro hobby. Non si fermano mai e un hobby che potrebbero divorare per placare la loro sete di curiosità è la lettura. I nati sotto il segno della Bilancia amano trascorrere il loro tempo libero in situazioni sociali, in quanto non amano la solitudine. Per loro, lo shopping, sarebbe l’hobby ideale.

Gli Acquario sono tra i più stravaganti dello zodiaco e qualsiasi passatempo non considerato “normale” va più che bene, come l’ufologia. I nati sotto il segno del Cancro amano stare in compagnia e trascorrere il loro tempo libero tra le mura domestiche. Per esempio, cucinare in famiglia, con gli amici o con il partner.

Gli Scorpione hanno un carattere energetico e amano il mistero. Il loro hobby prediletto è lo sport oppure un film carico di tensione. Infine, i Pesci, hanno bisogno di dare libero sfogo alla loro fantasia. Tra gli hobby prediletti vi sono: giardinaggio, cinema e lettura.