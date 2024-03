Claudio Santamaria adora questo strumento e non riesce a fare a meno di suonarlo: ecco di cosa si tratta

Solo pochi conoscono la passione sfrenata di Claudio Santamaria per questo strumento, parte ormai imprescindibile della sua vita.

Quando un Vip ci colpisce particolarmente, è facile pensare di sapere tutto su di lui, di conoscere ogni aspetto della sua vita pubblica e privata. Eppure, spesso ciò che appare sotto i riflettori è solo una piccola parte della realtà. A volte, infatti, dietro l’immagine pubblica di un personaggio famoso, si nasconde un’anima diversa, meno conosciuta ma altrettanto affascinante. Questo è il caso di Claudio Santamaria, un volto noto del cinema italiano, un attore di fama nazionale e internazionale, che coi suoi film ci ha fatto emozionare e riflettere. Da “Lo chiamavano Jeeg Robot”, alla mini serie su Rino Gaetano, a tanti altri ruoli, Santamaria ha dimostrato di essere un attore versatile e poliedrico. Oltre alla sua consolidata carriera cinematografica, però, Claudio nasconde un’innata passione per la musica. Una passione che, in un certo senso, lo definisce tanto quanto i ruoli che ha interpretato sullo schermo. Ecco, in particolare, qual è lo strumento che lo accompagna in ogni momento della sua vita, e che suonerebbe praticamente sempre.

Claudio Santamaria adora questo strumento che, negli anni, è diventato il suo fedele braccio destro

Claudio Santamaria, per chi ancora non lo conoscesse, è un attore di grandissimo talento, riconosciuto sia in Italia che all’estero per le sue interpretazioni cariche di intensità. Si tratta non solo di un attore acclamato, ma anche di una persona con interessi e passioni che vanno ben oltre il set cinematografico. Sposato con la giornalista e scrittrice Francesca Barra, con la quale ha condiviso la gioia della nascita della loro figlia, Atena, Santamaria ha scelto di vivere a Milano, nella vivace zona dei Navigli, un luogo che rispecchia la sua natura creativa e artistica.

Una passione sfrenata per questo strumento

Ma qual è lo strumento che ha stregato Claudio Santamaria, diventando una parte così essenziale della sua vita? La risposta è la tromba, uno strumento che può esprimere un’ampia gamma di emozioni, dalla gioia più esagerata al dolore più profondo. Santamaria ha trovato nella tromba non solo un hobby, ma una vera e propria compagna di vita, un mezzo attraverso il quale esplorare e condividere le sue emozioni più intime. La suona con dedizione, sia che si trovi nella tranquillità della sua casa, sia in vacanza. Claudio Santamaria adora questo strumento e, infatti, lo suonerebbe davvero ovunque.