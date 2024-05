Un fine settimana alla grande in una di queste località a partire da soli 85 euro

Per fare un weekend indimenticabili non occorre spendere delle cifre pazzesche. Ecco due proposte di fine settimana a Siviglia o in Toscana a prezzi davvero per tutte le tasche.

Sognate un weekend di relax e scoperta a prezzi accessibili? Dimenticatevi le solite mete costose. In primavera le offerte di fine settimana in Italia e all’estero costano davvero poco. Si possono trascorre anche due o tre giorni a meno di 200 euro a persona. Nelle righe seguenti potete scoprire come fare un fine settimana a prezzi davvero accessibili in Spagna o in Italia. Ecco come visitare Siviglia, con il suo fascino andaluso e la sua ricca cultura. Oppure come fare un fine settimana in Toscana, con i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi borghi medievali. Tutto a prezzi davvero incredibili.

Un fine settimana alla grande a Siviglia ad un prezzo che non ti immagini

Per chi ha voglia di estero una opzione è Siviglia, capitale dell’Andalusia e città ricca di storia, arte e cultura. Cercando su Internet abbiamo trovato un’offerta di 4 giorni a Siviglia con volo e hotel 3 stelle in posizione centrale. L’albergo è situato a due passi dal centro storico e a 10 minuti di bus dall’Alcázar di Siviglia, il magnifico palazzo reale. Il prezzo? A partire da soli 137 euro a persona:

Cosa fare a Siviglia?

Visitate l’Alcázar, patrimonio dell’UNESCO e simbolo della città. Oppure perdetevi tra le suggestive stradine del Barrio Santa Cruz. Ovviamente, ammirate la Cattedrale di Siviglia, la terza più grande al mondo e alla sera assistete a uno spettacolo di flamenco, l’anima pulsante dell’Andalusia. A cena non perdetevi le tapas, le tipiche specialità gastronomiche della regione.

Toscana: un fine settimana tra borghi medievali e paesaggi incantevoli

Se preferite un’atmosfera più nazionale, la Toscana è la destinazione ideale. Abbiamo trovato un soggiorno di 3 giorni in un favoloso bed and breakfast situato in posizione fenomenale. La location è vicino al bellissimo borgo medievale di Poppi, a 2 km dal Castello di Castel San Niccolò e a metà strada tra Firenze, Arezzo e San Marino. La colazione è inclusa nel prezzo, è il costo è partire da soli 85 euro a persona.

Cosa fare in Toscana?

In questi due giorni, se non vi va di oziare, esplorate il borgo medievale di Poppi, con il suo castello e le sue antiche mura. Oppure, visitate le vicine città di Firenze, Arezzo o San Marino raggiungibili tutte con un’ora di auto. E non mancate di assaggiare i prodotti tipici della cucina toscana. Questa è la terra della Chianina, quindi provate una bella bistecca alla fiorentina, ma rigorosamente Chianina.

Queste sono solo due proposte low cost, ma per fare un fine settimana da sogno a fine primavera o a inizio estate, davvero le offerte non mancano. E la gita non deve per forza essere costosa. Scegliete la destinazione che più vi affascina e sul web iniziate a cercare le offerte più vantaggiose.

