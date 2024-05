Anticipo d’estate, ecco due proposte in mari bellissimi a prezzi che lasciano senza fiato

Cerchi un anticipo d’estate con weekend romantico o settimana al mare? Ecco due proposte a prezzi davvero incredibili, una sulla Cinque Terre e l’altra a Gran Canaria, per un anticipo d’estate alla grande.

Chi non può aspettare il Solleone per fare le vacanze non ha che l’imbarazzo della scelta. Anzi, spesso le vacanze fatte in anticipo sul classico calendario a volte sono più piacevoli e meno costose. Andare in vacanza a giugno o ai primi di luglio può essere una scelta alternativa alle ferie di agosto, oppure un anticipo delle vacanze. Ecco allora, due proposte da cogliere al volo per un fine settimana o sette giorni al mare in posti bellissimi.

Anticipo d’estate, ecco due notti alla Cinque Terre a prezzi pazzeschi

Le Cinque Terre sono un gioiello della Liguria, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, che regala panorami mozzafiato e borghi pittoreschi. Sono molte le offerte per passare qualche giorno di giugno su questo tratto di costa. Spulciando tra le varie proposte abbiamo trovato quella di un Hotel 3 stelle a La Spezia. L’offerta prevede un soggiorno di 3 giorni, due notti, a partire da 102 euro a persona. Per un fine settimana di giugno. A luglio i prezzi salgono leggermente ma sono molto vicini a questa offerta

Cosa fare alle Cinque Terre se non amate oziare al sole? Potrete passeggiare sui sentieri a picco sul mare, perdervi tra i vicoli dei borghi come Manarola, Corniglia e Vernazza. Potrete visitare i castelli e le chiese storiche, o semplicemente rilassarvi sulle spiagge. Un fine settimana ideale per coppie in cerca di un weekend romantico.

Gran Canaria: una settimana ad un prezzo da non credere

Gran Canaria è la più grande delle Isole Canarie, un paradiso di spiagge dorate, dune di sabbia e paesaggi vulcanici. Qui le offerte per trascorrere almeno una settimana si sprecano a giugno ci sono proposte davvero allettanti. Tra le tante spicca quella di un hotel 3 stelle con piscina all’aperto con solarium, jacuzzi panoramica e ristorante con possibilità di mezza pensione. La struttura è situata a soli 200 metri da Playa de Patalavaca Servatur

L’offerta è di quelle da non credere. A giugno i costi partono da meno di 200 euro a persona, a cui però va aggiunto il volo. Con una rapida ricerca abbiamo verificato che è possibile a partire da 300 euro fare rientrare soggiorno e volo. Naturalmente i prezzi salgono avvicinandosi a luglio. Nel mese di luglio si parte da 450 euro a persona. Se si volesse la mezza pensione, il costo salirebbe ulteriormente, ma non di tanto.

Ultime considerazioni

Queste sono solo 2 delle offerte molto allettati che possiamo trovare cercando sul web. Abbiamo preferito non nominare gli alberghi per non influenzare le scelte del lettore. Scopo di questo articolo era accendere una luce sulla possibilità di fare un bel fine settimana o un’intera settimana, in posti di mare bellissimi senza spendere cifre da capogiro.

